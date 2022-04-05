烏克蘭局勢｜專機從波蘭載20名烏國人抵東京 專家：日本以往少收容難民 這次做法罕見

日本外務大臣林芳正日前出訪波蘭，回程時讓20名想到日本避難的烏克蘭民眾同機，政府專機周二飛抵東京。日本國際非政府組織(NGO)「難民援助會」會長長有紀枝指，在此之前，日本政府並未積極接納各地衝突中逃離的人，這次使用政府專機載人，甚至給予生活上的協助，做法十分罕見。

日媒報道，這20人為15女、5男，年齡介乎6歲到66歲。他們完成相關檢測和隔離後，便可逗留90日，之後如果想留下來，原則上日本政府將給予「特定活動」資格，給予一年居留期。

審批難民資格標準嚴苛

日本將這20名烏克蘭人視為「避難民眾」，從人道角度同意他們在日本居留，但「避難民眾」，跟基於國際條約的「難民」不同，法律上並無相關規定。據悉，「難民」指的是因人種、宗教或政治意見等理由，留在該國有受迫害之虞的民眾，由本人提出申請，再經法務大臣認定是否符合條件。

難民協助協會表示，2020年，德國的難民認定率為41.7%、加拿大55.2%、法國14.6%，日本僅0.5%。難民支援團體批評，相較歐美，日本審批難民資格的標準過於嚴苛。