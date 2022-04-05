烏克蘭局勢｜專機從波蘭載20名烏國人抵東京 專家：日本以往少收容難民 這次做法罕見

日本外務大臣林芳正日前出訪波蘭，回程時讓20名想到日本避難的烏克蘭民眾同機，政府專機周二飛抵東京。日本國際非政府組織(NGO)「難民援助會」會長長有紀枝指，在此之前，日本政府並未積極接納各地衝突中逃離的人，這次使用政府專機載人，甚至給予生活上的協助，做法十分罕見。
日媒報道，這20人為15女、5男，年齡介乎6歲到66歲。他們完成相關檢測和隔離後，便可逗留90日，之後如果想留下來，原則上日本政府將給予「特定活動」資格，給予一年居留期。
審批難民資格標準嚴苛
日本將這20名烏克蘭人視為「避難民眾」，從人道角度同意他們在日本居留，但「避難民眾」，跟基於國際條約的「難民」不同，法律上並無相關規定。據悉，「難民」指的是因人種、宗教或政治意見等理由，留在該國有受迫害之虞的民眾，由本人提出申請，再經法務大臣認定是否符合條件。
難民協助協會表示，2020年，德國的難民認定率為41.7%、加拿大55.2%、法國14.6%，日本僅0.5%。難民支援團體批評，相較歐美，日本審批難民資格的標準過於嚴苛。
烏克蘭民眾若提出難民申請，日本政府表示，會在審查申請時作適當認定；就算無法認定為難民，如果有必要考慮人道安排，也會同意其日本居留。
截至4月2日，已有393名烏克蘭避難民眾以親人團聚方式抵達日本，而這次乘專機的20人，部分人在日本可能沒親友。政府消息指，必須要有企業、大學或地方政府的協助。當局至今已接獲來自企業、大學及地方政府等提出逾600宗申請，為這些避難民眾提供住處及生活費等支援。
政府亦正加快建立一套能持續提供協助的系統，包括幫助避難民眾在日本找工作、學日語、學習如買車票等生活技能。
官員承認不多烏國民眾想赴日
但政府高層官員坦言沒有那麼多人有意願到日本，「對歐洲人來說，日本是歐亞大陸的角落，當親人發生事想趕回去時，他們應該想留在近一點的地方」。
有自民黨議員說，除非有親人，應該沒有避難民眾會特別想到遠方的日本，另一相關人士也指，大多數烏克蘭難民，都想留在距離較近的歐洲生活，從日本政府角度來看，這次帶回20人已不算少。政府高層指，「讓外界看到日本政府提供不亞於歐美國家協助的態度，很重要」。