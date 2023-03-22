烏克蘭局勢｜岸田文雄訪布查鎮　承諾供烏3000萬美元非致命裝備

日本首相岸田文雄以七大工業國(G7)輪任主席國身份突然到訪烏克蘭首都基輔，並與烏總統澤連斯基會晤，兩人舉行聯合記者會。岸田承諾透過北約基金提供3,000萬美元，協助烏克蘭獲得非致命裝備。澤連斯基讚揚岸田是國際秩序的真正強大捍衛者，亦是烏克蘭的長期朋友。澤連斯基接受岸田邀請，5月以視像形式出席在廣島舉行的七國集團峰會。

岸田抵達基輔後，先到訪去年被俄軍佔領、曾有多名平民死亡的布查鎮，在一個教堂前獻上花圈，並鞠躬默哀。岸田指，全世界都對一年前布查鎮的無辜平民被殺害感到震驚，而他也對布查鎮發生的殘暴行徑感到憤怒。他代表日本向受害者致以慰問，強調日本會繼續支援烏克蘭恢復和平。岸田文雄表示，日本將會通過北約的基金提供3,000萬美元，以協助烏克蘭購買非致命軍事裝備。

今次是日本首相首次到訪俄烏戰事戰區，亦是七國集團最後一名領袖訪問烏克蘭。日本為確保安全，安排岸田結束印度訪問後，星期二凌晨乘坐非政府專機的包機飛往波蘭，只有少數人同行，再轉乘火車前往基輔。