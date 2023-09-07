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國際
2023-09-07 17:42:27

烏克蘭局勢｜布林肯快閃基輔麥當勞 表達美國加強援烏反攻

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布林肯快閃基輔麥當勞，與烏克蘭外交部長庫列巴吃薯條和香脆批。(美聯社)

布林肯快閃基輔麥當勞，與烏克蘭外交部長庫列巴吃薯條和香脆批。(美聯社)

美國國務卿布林肯周三(6)旋風式訪問烏克蘭首都基輔，旨在表明美國加強對烏克蘭支援。他周三(6)與烏克蘭外交部長庫列巴短暫到訪基輔一間麥當勞，為麥當勞在俄烏戰爭爆發後重返烏國「打卡」。

布林肯這次到烏克蘭訪問2天，是烏克蘭6月初對俄羅斯展開反攻以來，首位到訪當地的美國高層官員，也是布林肯自俄烏戰爭以來第4度出訪烏國。

俄烏戰爭｜麥當勞回歸 烏克蘭感謝美國

布林肯特意到基輔一間麥當勞用餐，表示「我是真的想要吃點薯條」，外長庫列巴感謝布林肯協助麥當勞重返烏克蘭。俄羅斯去年入侵烏克蘭後，西方企業紛紛撤出烏克蘭，庫列巴說：「我真的很感謝你(布林肯)讓它回來。」

布林肯快閃基輔麥當勞，要吃薯條。(美聯社)

布林肯快閃基輔麥當勞，要吃薯條。(美聯社)

俄烏戰爭｜麥當勞堅持撤出俄羅斯

去年2月底爆發俄烏戰爭後，麥當勞隨即於3月關閉在俄烏兩國的門市，去年9月恢復烏克蘭幾間分店的營運。在俄羅斯方面，麥當勞已全面撤出當地市場，原本的餐廳則以全新的俄羅斯快餐品牌，去年6月恢復營業。

布林肯說，麥當勞十分期待重返烏克蘭，他與庫列巴要快閃麥當勞做個紀念。布林肯表示：「我們一直在說，下次我來基輔，應該把握機會順道過來。」

俄烏戰爭｜美國「最大程度」支持烏克蘭

布林肯較早前與烏克蘭總統澤連斯基會面，表示烏克蘭反攻行動，向東部和南部的俄軍佔領區推進之際，美國會「最大程度地」支持烏克蘭。

布林肯快閃基輔麥當勞，與烏克蘭外交部長庫列巴要吃薯條。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞，與店員交談。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞。(美聯社) 布林肯快閃基輔麥當勞。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞，一起吃薯條。(美聯社) 布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴快閃基輔麥當勞，一起吃薯條。(美聯社) 布林肯快閃基輔麥當勞。(美聯社) 基輔麥當勞店員。(美聯社) 基輔麥當勞店員。(美聯社) 基輔麥當勞店員。(美聯社) 基輔麥當勞出售新地。(美聯社)
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