烏克蘭局勢｜布林肯突訪烏克蘭　並宣布提供新一筆10億美元援助

美國國務卿布林肯突然到訪烏克蘭首都基輔，訪問兩日，是烏克蘭軍方自6月初向俄軍發動反攻後，首名到訪當地的美國官員。布林肯又宣布，華府向烏克蘭提供新一筆共10億美元的戰時援助，同時首次向烏克蘭提供有爭議的貧鈾穿甲彈。

布林肯抵步後先與烏克蘭外長庫爾巴會晤，二人會面後表示，烏克蘭正進行的反攻行動，在過去幾個星期加快取得進展，形容情況令人鼓舞。他稍後與總統澤連斯基會面。布林肯宣布，華府向烏克蘭提供新一筆共10億美元的戰時援助，當中包括提供價值1.75億美元的武器，並首次向烏克蘭提供貧鈾穿甲彈。有報道指，貧鈾彈具有很強的穿甲能力，可以從美製艾布拉姆斯主戰坦克上發射，有助摧毀俄羅斯坦克，但爆炸時會釋出貧鈾粉塵，攝入或吸入後會帶來健康風險，包括引發癌症和導致先天缺陷。英國在今年3月亦宣布，向烏克蘭付運貧鈾穿甲彈，當時俄羅斯警告須為後果負責。