烏克蘭局勢｜布查俄軍向推單車平民開火片　德情報：俄軍通訊印證(有片)

俄羅斯軍隊被指控在入侵烏克蘭期間，於布查鎮(Bucha)涉嫌蓄意殺害逾300名平民，引發多國譴責，俄方多次否認。網上早前流傳一段航拍片段，顯示俄軍於侵佔布查鎮期間，向一名推單車的平民開火。德國《明鏡周刊》報道，德國國防部情報部門(BND)曾截獲俄軍無線電通訊，發現通訊地點、內容描述與發現部分屍體的位置吻合，再成為佐證。

據指，航拍片段於2月底至3月初錄得，影片顯示，一名踩單車的平民在布查鎮街上移動，接著他落車改為推單車，在路口剛轉入俄軍所佔據的街角時，一輛俄軍裝甲車就沿著這條路射出數發子彈，另一輛裝甲車之後再向平民方向發射了炮彈，現場隨即揚起一陣煙塵。

俄軍聲撤離布查鎮後，有人於同一地點拍攝到一具穿著平民裝束、旁邊有輛單車的遺體，亦有網民用Google地圖街景以戰前環境作對比，認為兩條片段位置吻合，估計遺體為航拍片中推單車的遇害者。

無線電通訊顯示俄軍稱剛槍殺一名踩單車人士

德國《明鏡周刊》(Der Spiegel)報道，德國國防部情報部門(BND)曾截獲俄軍無線電通訊，分析後懷疑涉及殺害布查鎮百姓事件，包括截獲通訊的地點與發現部分屍體的位置吻合。其中有通訊內容指，一名俄軍正向同袍表示，剛槍殺了一名踩單車人士，亦有俄軍疑似表示先盤問士兵，然後將他們殺害。情報也顯示俄羅斯僱傭兵在布查鎮事件中扮演領導角色。

報道指，聯邦情報局的錄音資料在很大程度上顯示，俄軍在布查鎮的行徑並非偶然的單獨事件，也不是個別士兵一時失控的越規之舉。俄羅斯士兵在談論自己的暴行時，就像是在聊日常生活。德國情報部門還在對更多的無線通話資料進行評估，其中可能包括在烏克蘭其它地方截獲的俄軍通話。