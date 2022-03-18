烏克蘭局勢｜帶俄口音勸國民投降假片瘋傳　澤連斯基：俄軍快放下武器回家(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第23日，外界多方報道指俄軍受烏軍強頑反抗致進度緩慢。黑客日前入侵了多個烏克蘭多個傳媒頻道及網站，發放一段疑以深偽技術(Deepfake)修改換臉程式，偽造烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)勸國民「投降」影片。澤連斯基本人事後拍攝影片回應，形容視頻為「幼稚挑釁」，並勸俄軍立即放下武器回家。

「Ukrayina 24」 電視頻道​​的股票和 Segodnya 網站等遭黑客入侵，並播放澤連斯基勸國民「投降」影片，澤連斯基率領國民抵禦俄軍入侵的堅毅形象一直深入民心，因此影片令不少人驚呆，但同時亦有不少網民認為事有蹺蹊。偽造影片中的澤連斯基，不僅嘴部動作與說話聲音無法同步，眼睛、頭部動作不自然，更神奇的是，他說話竟然有俄國口音。電視台「Ukrayina 24」事後也緊急公告，指被黑客攻擊發放Deepfake影片，影片已被立即刪除。外國媒體報道及轉發相關影片，均已將偽造畫面加上紅色「DEEPFAKE」大字，以免有人受到誤導。 以下為 Deepfake偽造影片

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

澤連斯基斥幼稚挑釁勸俄軍放下武器 澤連斯基本人亦已拍攝影片回應事件，並藉此向俄軍發言：「關於這些幼稚挑釁，說我提議放下武器。如果可以，我會提議俄羅斯軍隊立即放下武器回家。回家吧！因為我們已經在家了，我們正在保衛我們的土地、我們的孩子和我們的家庭。」