烏克蘭局勢｜張軍：送槍送炮不會帶來和平　只會延長升級衝突

張軍：送槍送炮不會為俄烏帶來和平，只會令衝突延長升級。(資料圖片)

聯合國安理會召開會議，審理烏克蘭人道問題。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)促請，俄烏雙方於周四(21日)起東正教復活節停火4天。另外，中國常駐聯合國代表張軍表示，俄烏衝突擴大化、長期化前景令人擔憂，盡快停火止戰才是解決烏克蘭人道危機的根本出路，繼續大規模送槍送炮不會帶來和平，只會使衝突延長升級，使人道災難更加惡化。

張軍說，中方再次呼籲衝突當事方保持最大克制，嚴格遵守國際人道法，保護平民和民用設施安全，為人員撤離和人道援助行動提供便利。當事方應當就人道問題加強溝通，在開設人道走廊、組織人員安全撤離等問題上開展協調合作。

談到制裁的後果時，張軍表示，要重視和消除制裁帶來的負面衝擊，全方位、無底線的制裁已經産生嚴重外溢影響，廣大發展中國家不是衝突當事方，卻因此付出沉重代價，既不公正，也不合理。