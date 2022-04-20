熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
國際
2022-04-20 14:30:00

烏克蘭局勢｜張軍：送槍送炮不會帶來和平　只會延長升級衝突

分享：
張軍：送槍送炮不會為俄烏帶來和平，只會令衝突延長升級。(資料圖片)

張軍：送槍送炮不會為俄烏帶來和平，只會令衝突延長升級。(資料圖片)

聯合國安理會召開會議，審理烏克蘭人道問題。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)促請，俄烏雙方於周四(21日)起東正教復活節停火4天。另外，中國常駐聯合國代表張軍表示，俄烏衝突擴大化、長期化前景令人擔憂，盡快停火止戰才是解決烏克蘭人道危機的根本出路，繼續大規模送槍送炮不會帶來和平，只會使衝突延長升級，使人道災難更加惡化。

張軍說，中方再次呼籲衝突當事方保持最大克制，嚴格遵守國際人道法，保護平民和民用設施安全，為人員撤離和人道援助行動提供便利。當事方應當就人道問題加強溝通，在開設人道走廊、組織人員安全撤離等問題上開展協調合作。

談到制裁的後果時，張軍表示，要重視和消除制裁帶來的負面衝擊，全方位、無底線的制裁已經産生嚴重外溢影響，廣大發展中國家不是衝突當事方，卻因此付出沉重代價，既不公正，也不合理。

聯合國安理會召開會議，審理烏克蘭人道問題。(資料圖片)

聯合國安理會召開會議，審理烏克蘭人道問題。(資料圖片)

古特雷斯：冀俄烏停火期間運送救援物資及撤離民眾

聯合國秘書長古特雷斯指，聯合國準備向馬里烏波爾、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克派遣人道主義援助車隊，形容情況非常危急，居民無食物、水和物資去救治傷病者，或者應付日常生活，促請俄烏雙方於星期四起東正教復活節實行停火4天，期間容許人道救援物資運送以及讓民眾撤離。

古特雷斯：冀俄烏停火期間運送救援物資及撤離民眾。(資料圖片)

古特雷斯：冀俄烏停火期間運送救援物資及撤離民眾。(資料圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受