烏克蘭局勢｜彈藥用盡徵兵戰場扮死保命 俄抗抑鬱藥銷售升70%

俄羅斯總統普京9月頒下動員令徵召30萬後備士兵，但有指之後最少40萬俄人逃離俄國，較動員令人數還要多。俄羅斯今年首8個月的抗抑鬱藥銷售量較去年同期大增70%，多過2021年新冠肺炎爆疫時期，可見俄普通大眾對戰役的焦慮。西方官員聲稱，「俄羅斯人感恐懼，因普京入侵烏克蘭的『災難失誤』，包括徵兵和經濟重創，開始影響民眾生活。」有徵兵家屬透露，因為彈藥用盡，他們要扮死不動才能逃過轟炸，但被警告若不重返戰場，將接受軍事審訊。
俄羅斯後備役｜扮死躲無人機轟炸 遭炮擊12小時
Ekaterina向俄羅斯獨立傳媒《歐洲新報》(Novaya Gazeta Europe)稱，27歲的丈夫送往戰場前只在戰壕訓練，待送到前線時在彈藥用盡後假扮死去，「他們只可以躺在地上扮死一段長時間，出於一個簡單原因：他們除了機關槍，再也沒有其他武器。迫擊砲射向他們，無人機飛過頭頂，即使只郁動手指，也會引來無人機飛來轟炸」。另一名女子Irina稱，24歲丈夫遭炮擊12小時，其中一名指揮官被炸至粉碎，另一名指揮官下令撤退，但之後軍方高層下令他們返回前線，「他們拒絕返回戰場後，獲發放新裝備、防彈背心和頭盔，另一選擇是被送到軍事法庭」。
俄羅斯後備役｜西方官員：普京不會下台
英國《每日郵報》引述西方官員稱，無跡象顯示普京會停止攻打烏克蘭，但也無跡象顯示有人會取代他任俄羅斯領導人。戰事已持續9個月，俄羅斯無Plan B計劃，令俄羅斯民眾愈來愈不滿，接近普京的精英階層也日漸願意反映公眾的不滿，他們擔心戰事持續會賠上所經營的生意，也憂慮他們子女或被徵召往戰場。西方官員指，雖然民眾開始談論普京繼任人問題，但他不會那麼快落台。他又指，為轉移國內民眾視線，普京作出無根據的指控，如烏克蘭打算使用含輻射物質的骯髒彈，以及英國和美國破壞由俄國輸天然氣往歐洲的北溪天然氣管道，還有爆出英國前首相卓慧思手機遭俄黑客入侵。