烏克蘭局勢｜彈藥用盡徵兵戰場扮死保命 俄抗抑鬱藥銷售升70%

俄羅斯總統普京9月頒下動員令徵召30萬後備士兵，但有指之後最少40萬俄人逃離俄國，較動員令人數還要多。俄羅斯今年首8個月的抗抑鬱藥銷售量較去年同期大增70%，多過2021年新冠肺炎爆疫時期，可見俄普通大眾對戰役的焦慮。西方官員聲稱，「俄羅斯人感恐懼，因普京入侵烏克蘭的『災難失誤』，包括徵兵和經濟重創，開始影響民眾生活。」有徵兵家屬透露，因為彈藥用盡，他們要扮死不動才能逃過轟炸，但被警告若不重返戰場，將接受軍事審訊。

俄羅斯後備役｜扮死躲無人機轟炸 遭炮擊12小時 Ekaterina向俄羅斯獨立傳媒《歐洲新報》(Novaya Gazeta Europe)稱，27歲的丈夫送往戰場前只在戰壕訓練，待送到前線時在彈藥用盡後假扮死去，「他們只可以躺在地上扮死一段長時間，出於一個簡單原因：他們除了機關槍，再也沒有其他武器。迫擊砲射向他們，無人機飛過頭頂，即使只郁動手指，也會引來無人機飛來轟炸」。另一名女子Irina稱，24歲丈夫遭炮擊12小時，其中一名指揮官被炸至粉碎，另一名指揮官下令撤退，但之後軍方高層下令他們返回前線，「他們拒絕返回戰場後，獲發放新裝備、防彈背心和頭盔，另一選擇是被送到軍事法庭」。