烏克蘭局勢︱影片證俄軍射殺平民 其中一人為68歲長者 (有片)

美國傳媒報道，俄羅斯軍人早前在基輔郊外地區，射殺兩名手無寸鐵的平民。當中一人是一名當看更的68歲長者。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，表示從生還者手上獲得一段影片，指證俄羅斯軍人在進攻烏克蘭首都基輔期間的罪行，當中包括向背對軍人的平民開火。

由CNN發放的影片，見到一班俄羅斯士兵乘坐一輛寫有「V」字的貨車抵達一間商店。兩名工廠內的護衛在守衛室內。之後兩名護衛與軍人商談，並將一些東西交予俄羅斯軍人後，就轉身離開。在二人離開不久，兩名俄軍趨前向二人的位置開槍，二人隨即倒地。

遇害者女兒：他們是劊子手

CNN報道，表示已證實其中一人的身分，是一名68歲在一間車行任職護衛員的Leonid Oleksiyovych Plyats。報道又指，俄軍向Leonid Oleksiyovych Plyats任職的車行洗劫。Leonid Oleksiyovych Plyats的女兒就表示，自己無法面對這段影片，但是決心會將片段收起，並會向她的小孩展示，要他們不要忘記入侵者的暴行。她向CNN表示：「他們都是劊子手。這真的太可怕，我父親不過是一個平民，一個68歲、和平而且手無寸鐵的長者。」

CNN表示在比對有關片段以及附近的建築，證實有關的影片是在基輔郊外的一條主要公路上。影片雖然是沒有聲音的保安片段，但是畫質卻相當清晰。