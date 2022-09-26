烏克蘭局勢｜徵兵令誤發給長者病人 連死人也被徵召 俄上議院議長為息民怨罕有認錯

俄羅斯當局亂發徵召令，讓民怨加深，當局對學生、長者、病人誤發徵召文件，連死者也被徵召，國會上議院議長周日罕有認錯，各州州長則承諾糾正錯誤。
總統普京本月21日頒布動員令時表示，徵召對象僅限於具備「相關」技能或軍事經驗的人。但結果不適合服兵役的人也被徵召，有些例子甚至可用「荒唐」來形容，令民眾憤怒。
西南部伏爾加格勒州(Volgograd)一名63歲前軍事人員患有糖尿病，身體和腦部情況都欠佳，地方政府仍將他送往軍事訓練營。同一地區，58歲校務人員Alexander Faltin沒任何軍事經驗，同樣收到徵召令。官媒報道，這兩人其後已經獲准回家。英國《每日郵報》報道，徵兵人員到一名40歲男子家中，未料該名被徵召者早在2020年12月已病逝。據報當時正處於新冠肺炎疫情高峰，該名男子染疫，在醫院去世。
烏克蘭局勢｜州長承諾糾正錯誤
俄羅斯國會上議院「聯邦議會」(Federation Council)議長馬特維延科(Valentina Matviyenko)周日罕有承認錯誤，呼籲負責監督動員行動的各州州長避免犯錯。
馬特維延科在Telegram發布聲明說：「不正確的動員個案……正在社會引起激烈反應，這是自然發生的。」
根據西北部列寧格勒州(Leningrad)州長德羅茲堅科(Alexander Drozdenko)周日發布聲明稱，他要求當地各區行政首長「親自管控居民請願，處理每宗個案」。弗拉基米爾州(Vladimir)州長阿夫杰耶夫(Vladimir Avdeev)上周六亦表示，「任何錯誤被徵召的人員都將回家」。
這些錯發徵召令的例子都被官員描述為「獨立個案」，但俄當局公開談論這些例子，正反映民怨已引起關注。