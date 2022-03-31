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國際
2022-03-31 16:16:00

烏克蘭局勢｜德啟動供應預警籲節能　普京：仍可以歐元購天然氣

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德啟動供應預警籲節能，普京：仍可以歐元購天然氣。(資料圖片)

德啟動供應預警籲節能，普京：仍可以歐元購天然氣。(資料圖片)

俄羅斯要求「不友善」國家以盧布購買其天然氣，德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)與俄羅斯總統普京通電話，討論採購天然氣結算問題，普京向朔爾茨表明，莫斯科要求歐洲轉用盧布付費，並不意味進口商的合約條款變差。德國表示將繼續以歐元作為支付貨幣，並宣布啟動三級應變措施中的第一級別預警，以及成立危機小組加強監察天然氣供應。

朔爾茨周三(30)與普京通電話， 克里姆林宮發表聲明，指普京向朔爾茨表明，莫斯科要求歐洲轉用盧布付費，並不意味進口商的合約條款變差，俄方修改支付方式，是由於俄羅斯央行的外匯儲備，被歐盟成員國凍結，兩位領導人同意由專家進一步討論相關問題。

朔爾茨重申雙方以美元或歐元結算。(資料圖片)

朔爾茨重申雙方以美元或歐元結算。(資料圖片)

朔爾茨重申雙方以美元或歐元結算

德國政府發言人引述普京指，俄羅斯雖然計劃在周五(41)推出新法案，以俄羅斯盧布作為外國購買俄羅斯天然氣結算貨幣。但歐洲國家將不受影響，因為仍可以向未受西方裁制的天然氣工業銀行支付歐元，再由銀行兌換成盧布。朔爾茨向普京表示不同意有關安排，重申根據雙方協議應以美元或歐元結算，他又要求普京以書面方式提供更多資料。

德國因應俄羅斯的新法案，已宣布啟動三級應變措施中的第一級別預警「初期警告」(early warning)，警告國內天然氣供應可能緊張。並成立危機小組加強監察天然氣供應。

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