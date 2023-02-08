烏克蘭局勢｜德荷丹將修復逾百架坦克供烏　俄方警告或將北約捲入衝突

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近1年，烏克蘭官員早前警告，俄羅斯可能於本月24日、烏克蘭戰事滿一周年之際，發動大規模的攻擊。德國、荷蘭及丹麥宣布，將出資復修至少100部豹1 (Leopard 1)坦克，並移送至烏克蘭。俄羅斯批評西方軍援烏克蘭，只會將北約成員國拖入衝突，令局勢升級。

德國、荷蘭及丹麥的國防部長發表聯合聲明，宣布向烏克蘭合共提供至少100輛翻新的豹1坦克，協助烏軍對抗俄羅斯，恢復領土完整。聲明指，坦克會在未來數月付運，並會提供後勤支援及訓練。

德國國防部長皮斯托留斯(Boris Pistorius)周二到烏克蘭首都基輔訪問，並與烏克蘭總統澤連斯基及烏克蘭國防部長列茲尼科夫會面。皮斯托留斯指，首批為數20至25部的豹一型坦克會在夏天運抵烏克蘭，另外80部將在年底前運抵。

到美國訪問的德國副總理哈貝克(Robert Habeck)指，雖然未確定最終有多少部豹1坦克轉運至烏克蘭，但相信數量足以抵禦俄軍在春天發動的攻勢。