烏克蘭局勢︱意大利記者與助手報稱被俄狙擊手襲擊　一死一傷

意大利一份報章指，他們的一位在烏克蘭工作的記者，被俄羅斯的狙擊手襲擊，協助記者的一名烏克蘭維修工被殺，而記者亦受傷。

意大利《共和國報》報道，他們的一名記者Corrado Zunino在烏克蘭克爾松地區，被疑為俄羅斯的狙擊手伏擊，協助Zunino工作的烏克蘭記者Bogdan Bitik被殺。報道指，他們遇襲時身上都穿有印上「傳媒（PRESS）」字眼的防彈背心。

報道指，他們遇襲的地點是在鄰近克爾松市，接近橫跨第聶伯河伴的安東諾夫斯基大橋附近遇襲。該大橋在去年11月俄軍撤退時，已將橋樑炸毀，而據報烏軍正在東岸部署陣地。