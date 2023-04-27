烏克蘭局勢︱意大利記者與助手報稱被俄狙擊手襲擊　一死一傷

意大利一份報章指，他們的一位在烏克蘭工作的記者，被俄羅斯的狙擊手襲擊，協助記者的一名烏克蘭維修工被殺，而記者亦受傷。
意大利《共和國報》報道，他們的一名記者Corrado Zunino在烏克蘭克爾松地區，被疑為俄羅斯的狙擊手伏擊，協助Zunino工作的烏克蘭記者Bogdan Bitik被殺。報道指，他們遇襲時身上都穿有印上「傳媒（PRESS）」字眼的防彈背心。
報道指，他們遇襲的地點是在鄰近克爾松市，接近橫跨第聶伯河伴的安東諾夫斯基大橋附近遇襲。該大橋在去年11月俄軍撤退時，已將橋樑炸毀，而據報烏軍正在東岸部署陣地。
Zunino向《共和國報》表示，他們需要經過3處檢查站才能進入該區，而烏軍一直認為他們沒有問題「我們被打中了，我見到Bogdan倒地，他走不到了。我一直爬行，直到離開火線。之後我走到遇到平民的車，我當時全身是血。之後我嘗試過多次打電給Bogdan，但他沒有回應。」Zunino目前在克爾松的醫院治療，而Bogdan Bitik就證實死亡，並留下妻兒。
烏克蘭外長稱要俄羅斯負責
報道又表示，他們難以收回Bogdan Bitik的遺體，因為該處有俄羅斯的狙擊手。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）向意大利傳媒表示，俄羅斯應為殺人負責：「那些俄羅斯根本不在乎係是俄羅斯人、意大利人還是烏克蘭人，他們都會開火。」
無國界記者之前指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，有8名記者被殺，並有19人受傷。