烏克蘭局勢｜愧對烏克蘭人 塞爾維亞俄籍老闆收容難民免費住旅館 「想住幾耐、就住幾耐」

俄羅斯攻打烏克蘭被視為不義之戰，很多國民並不認同，國內湧現反戰示威潮。在塞爾維亞經營旅館的俄籍老闆戈盧布佐夫(Mikhail Golubtsov)表示，自己和家人之所以開放旅館讓逃離國家的烏克蘭人免費入住，部分原因是自己對俄羅斯入侵烏克蘭感到羞愧。
路透社報道，58歲的戈盧布佐夫在俄羅斯曾任職建築師，總統普京2014年揮軍，「令人無法接受地」吞併克里米亞後，他離開俄國來到塞爾維亞，在中部一座山丘上經營一間樸實舒適的旅館。
難民陸續找上門
俄羅斯入侵烏克蘭前，戈盧布佐夫的客人絕大多數是到鄉郊度周末的城市人，但現在多數房間是烏克蘭難民入住，現有34人，還會增加，他們可以免費住，需住多久，就住多久，「一開始有7人到來，因為友人給了他們地址……現在他們(難民)就陸續上門了。」他為隨父母逃難的孩子們送上水果和朱古力。
羞愧得不想說俄語
戈盧布佐夫說：「初時我很震驚，也很羞愧，有一段時間無法說俄語，但客人登門說俄語時，我也會跟他們說俄語。我現在唯一能做的，就是以某種方式幫助烏克蘭人。」
聯合國表示，上月底開戰至今，約380萬烏克蘭人逃到國外，多半前往波蘭和羅馬尼亞。約2,500人到了塞爾維亞，絕大多數人想往西歐，把這裡當作中轉站。
46歲的尼熱戈羅多娃(Anna Nizhegorodova)是住客之一，她是俄羅斯人，嫁給烏克蘭人，過去15年住在基輔，9歲和16歲的孩子現在隨她逃難。她說，在基輔防空洞躲了幾天後，她和烏克蘭友人曼馬爾(Olga Manmar)決定離開，駕車計劃前往羅馬尼亞。曼馬爾是英文教師，也是3個孩子的母親。
難民暫有安身之所
幾天後，一行人在戈盧布佐夫的旅館落腳。旅館在巴托契納(Batocina)附近，距離塞爾維亞首都貝爾格來德(Belgrade)約100公里。尼熱戈羅多娃說，她剛到旅館時，「甚麼也感覺不到」，「周遭的一切是如此美麗恬靜，但你只想用毛毯蓋住自己」。
39歲的曼馬爾說到烏克蘭家庭在烏國與羅馬尼亞邊境被迫分開時，忍不住落淚。烏克蘭政府禁止壯年男性離境，「越過邊境後，你就安全了，但會替那些無法出境的人感到難過」。