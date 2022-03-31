烏克蘭局勢｜愧對烏克蘭人 塞爾維亞俄籍老闆收容難民免費住旅館 「想住幾耐、就住幾耐」

俄羅斯攻打烏克蘭被視為不義之戰，很多國民並不認同，國內湧現反戰示威潮。在塞爾維亞經營旅館的俄籍老闆戈盧布佐夫(Mikhail Golubtsov)表示，自己和家人之所以開放旅館讓逃離國家的烏克蘭人免費入住，部分原因是自己對俄羅斯入侵烏克蘭感到羞愧。

路透社報道，58歲的戈盧布佐夫在俄羅斯曾任職建築師，總統普京2014年揮軍，「令人無法接受地」吞併克里米亞後，他離開俄國來到塞爾維亞，在中部一座山丘上經營一間樸實舒適的旅館。

難民陸續找上門

俄羅斯入侵烏克蘭前，戈盧布佐夫的客人絕大多數是到鄉郊度周末的城市人，但現在多數房間是烏克蘭難民入住，現有34人，還會增加，他們可以免費住，需住多久，就住多久，「一開始有7人到來，因為友人給了他們地址……現在他們(難民)就陸續上門了。」他為隨父母逃難的孩子們送上水果和朱古力。