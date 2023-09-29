烏克蘭局勢｜戰事見曙光？俄外長：倘烏承諾「一條件」　支持其領土完整 (有片)

拉夫羅夫：烏須不加入任何軍事聯盟

據外媒《新聞週刊》(Newsweek)報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，在一個「關鍵條件」下，俄方願意支持烏克蘭恢復領土完整，就是「莫斯科在1991年通過《獨立宣言》承認烏克蘭的主權，對俄方而言，烏克蘭必須是中立國家，不加入任何軍事聯盟(any military alliances)」。他重申要「在此前提下，俄方才會支持這個國家(烏克蘭)的領土完整。」

翻查資料，俄羅斯自去年2月24日發動戰事以來，俄羅斯總統普京及其官員多次提及發動軍事行動是反對北約的擴張及烏克蘭「軍事化」。

指俄已準備好談判

另外，據俄羅斯塔斯社周四引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫指，俄方已經準備好就烏克蘭局勢進行談判並達成協議，但談判需要考慮到戰場局勢以及俄羅斯的安全利益，又說俄方沒有看到西方國家就談判給出任何「嚴肅」的提議。