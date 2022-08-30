烏克蘭局勢｜戰爭破壞黑海生態 5000海豚慘死 罪魁禍首係咩？

當地海岸線大多已禁止園區人員出入，因為烏軍為避免俄軍從海上攻擊而在海岸線架起哨站，令魯塞夫和他的團隊無法確認在公園擱淺的海豚數量，也不能全面調查牠們的受害程度。

魯塞夫表示：「去年我們在公園長達44公里的海岸線只發現3條海豚。今年我們在還可以進入的5公里範圍內，已發現35條。」

魯塞夫是圖茲利河口國家自然公園(Tuzly Estuaries National Nature Park)的研究主任，公園位於烏克蘭西南部Bessarabia的保護區，佔地280平方公里。他日常工作包括每早在沿路埋著有反坦克地雷的沙灘巡視，查看有否被沖上岸的海豚。

烏克蘭科學家魯塞夫(Ivan Rusev)每日巡視黑海沿岸檢查有無海豚擱淺，他估計俄烏戰事至今，已有5,000條海豚死亡，並指摘俄軍使用的聲納系統是海豚死亡的罪魁禍首。

烏克蘭局勢｜專家：死亡數字很可怕

魯塞夫強調，無論如何，死亡總數一定「很可怕」。他將戰事對野生動物的影響寫成網誌，並在Facebook發表，受到多人關注。

今年3月海豚屍體開始被沖上岸時，魯塞夫和他的團隊立即行動，爭取在野狼發現之前，找到海豚屍體。

魯塞夫說：「後來我們聯絡土耳其、保加利亞和羅馬尼亞的同道人，大家都目睹同樣的事情，開戰以來，已有大量海豚死亡。」

土耳其海洋研究基金會(Turkish Marine Research Foundation)今年3月曾警告，沖上黑海沿岸的海豚屍體將「異常增多」。

上世紀估計有200萬條海豚在黑海棲息，但捕撈和海洋污染導致海豚數量大減。有調查發現，2020年剩下約25萬條。

烏克蘭局勢｜海豚無法獵食

魯塞夫估計，自俄烏戰事爆發以來已有5,000條海豚死亡，約佔黑海海豚總數2%。他認為，俄軍戰艦使用的軍事聲納系統，毫無疑問是這波大規模死傷的罪魁禍首。

他解釋，戰艦和潛艦使用的強大聲納會「干擾海豚的聽力系統」，使其內耳受損呈現「失明」狀態，「無法確定方向或獵食」。此外，海豚的免疫力也會下降，導致牠們更容易染上致命疾病。

海豚屍體上沒有任何漁網或傷口痕跡，魯塞夫認為這便是進一步證實與聲納有關。有俄羅斯科學家研究海豚死亡率上升，則歸咎於麻疹病毒，這種病毒會引發海豚常見的致命疾病。

魯塞夫和他的團隊從最近發現的海豚身上採樣，並將樣本送至德國和意大利分析。戰火已蔓延到公園，燒毀約100公頃的保育地。魯塞夫說：「戰爭很可怕，它破壞了整個生態系統，難以復育的物種也深受其害。」