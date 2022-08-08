烏克蘭局勢｜戰線延至棋壇 國際象棋聯合會俄羅斯主席擊敗烏國對手連任

世界國際象棋聯合會(International Chess Federation，FIDE)周日在印度召開大會，並選舉主席，曾任俄羅斯副總理的德沃爾科維奇(Arkady Dvorkovich)連任，落敗的烏克蘭特級大師棋手批評他與普京政府關係密切，要為俄烏戰爭負責，又指俄國國安機構已操控FIDE多年。

國際體育賽事牽涉俄烏戰事爭議，國際象棋棋壇亦不例外。德沃爾科維奇於2012至18年出任俄國副總理，自18年10月起擔任FIDE主席，今次競逐連任，全球排名第397位的烏克蘭特級大師(Grandmaster)巴里什波列茨(Andrii Baryshpolets)參選，揚言要把德沃爾科維奇趕下台。

投票前，巴里什波列茨對選委發言，批評德沃爾科維奇要為參與建立現時的俄羅斯政府和戰爭機器，以及造成烏克蘭現狀負責，不能以三言兩語就妄圖切斷過去的關係。他說：「我們要FIDE主席和聯合會完全與政治無關，純粹只是為國際象棋而辦事。正如我之前說過，這選舉是關乎價值觀問題，讓德沃爾科維奇連任，在道德上絕對是錯的。」