烏克蘭局勢｜手榴彈偽裝成生日禮物　烏軍顧問不慎拔保險拉環遭炸死

烏克蘭官員表示，烏軍總司令的一名高級顧問被一枚偽裝成生日禮物的手榴彈炸死，在生日當天遭殺害。
13歲的兒子重傷
據外媒近日報道，烏克蘭的扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）將軍在Telegram 上表示：「我的助手兼好友查斯蒂亞科夫少校（Gennadiy Chastiakov）在他的生日那天被殺。一個不明爆炸裝置在他的一件禮物中引爆」。
烏克蘭內政部長克利門科（Igor Klymenko）也證實此事，他表示當時查斯蒂亞科夫正在向兒子展示一個生日禮物，不料裏面裝的是手榴彈。13歲的兒子將手榴彈拿起，查斯蒂亞科夫一把搶走，卻不慎拉掉保險拉環，將手榴彈引爆。查斯蒂亞科夫身亡，其子則是重傷。
早前有俄國民族主義者遇襲身亡
據悉警方已掌握送出手榴彈者的身份，並起出另外2枚類似的手榴彈，調查仍在進行當中。扎盧日尼將軍悲痛表示，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，查斯蒂亞科夫一直「將自己的一生完全奉獻給烏克蘭武裝部隊和對抗俄羅斯侵略」。他身後留下了妻子和四個孩子。
自莫斯科發動對烏克蘭的特殊軍事行動以來，針對烏克蘭領導人的襲擊相對較少，但倒是發生了幾宗針對俄國民族主義者的襲擊，包括40歲的軍事部落客塔塔斯基 （Vladlen Tatarsky）遭炸身亡，以及著名極端民族主義知識分子的女兒杜吉娜 （Darya Dugina）在莫斯科郊外的一場汽車爆炸中喪生等等，俄羅斯將責任歸咎於烏克蘭，不過基輔政府則是全盤否認。
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