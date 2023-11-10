烏克蘭局勢｜手榴彈偽裝成生日禮物　烏軍顧問不慎拔保險拉環遭炸死

烏克蘭官員表示，烏軍總司令的一名高級顧問被一枚偽裝成生日禮物的手榴彈炸死，在生日當天遭殺害。

13歲的兒子重傷

據外媒近日報道，烏克蘭的扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）將軍在Telegram 上表示：「我的助手兼好友查斯蒂亞科夫少校（Gennadiy Chastiakov）在他的生日那天被殺。一個不明爆炸裝置在他的一件禮物中引爆」。

烏克蘭內政部長克利門科（Igor Klymenko）也證實此事，他表示當時查斯蒂亞科夫正在向兒子展示一個生日禮物，不料裏面裝的是手榴彈。13歲的兒子將手榴彈拿起，查斯蒂亞科夫一把搶走，卻不慎拉掉保險拉環，將手榴彈引爆。查斯蒂亞科夫身亡，其子則是重傷。