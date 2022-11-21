烏克蘭局勢｜扎波羅熱核電廠遭炮擊　國際原子能機構警告如同玩火(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近9個月。俄羅斯控制的全歐洲最大烏克蘭扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)周六及周日遭到炮擊，俄烏雙方互相指責是對方所為。國際原子能機構(IAEA)譴責襲擊，表示可能釀成重大災難。

控制核電廠的俄羅斯軍方指，烏軍星期日炮轟核電廠兩次，均擊中向核電廠輸電的電纜附近範圍，其中一次更擊中核電廠一幢建築物頂部。烏克蘭國家核電公司就將襲擊歸咎俄方，指俄軍攻擊核電廠內多個基建設施達12次，其中3次擊中變電站一帶，認為俄軍新一輪攻擊是要阻止發電機組重新啟動，令核電廠無法恢復向烏克蘭民眾供電。網上有圖片顯示，核電廠範圍多處有炮彈擊中痕跡，有路面及建築物損毀。

俄方表明拒絕 IAEA 人員入核電廠檢查

國際原子能機構表示，核電站在周六晚上和周日，發生10多次爆炸。派駐當地的專家組引述核電站管理層提供的資料表示，站內部分建築物、系統和設備損壞，目前並未引發核風險。組織總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)發表聲明，說炮擊非常令人不安和不可接受，並指無論是誰發動炮擊都必須立即停止，警告有關行為是「玩火」。格羅西說，專家組計劃在當地星期一對核電站的情況進行評估。

不過，俄方接管核電站的營運商表示，國際原子能機構人員如果要檢查與核安全無關的設施，將會被拒。