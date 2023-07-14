烏克蘭局勢｜批基輔拒商「和平計劃」　俄外長：戰爭將持續至西方放棄霸權

記者陳怡伶／綜合報道
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日接受印尼媒體採訪時表示，俄烏衝突將持續下去，直到西方放棄主導「擊敗莫斯科的計劃」。
抨擊基輔為西方的傀儡
印尼媒體《羅盤報》（Kompass）刊登了拉夫羅夫的專訪，他提到，「美國領導的西方各國」目標就是強化其全球霸權。
另據俄羅斯外交部網頁發布的訪談紀錄，拉夫羅夫說：「為甚麼俄軍在烏克蘭的武裝衝突沒結束？答案很簡單，那就是它將持續到西方放棄霸權，並想促使俄羅斯遭受戰略失敗的執念」。
拉夫羅夫抨擊基輔為西方的傀儡，並稱目前沒有任何跡象顯示「西方的立場有所轉變」。
基輔重申「俄羅斯應撤軍」的立場
拉夫羅夫還指責，基輔無視了印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在「香格里拉對話」上提出的俄烏「和平計劃」，該計劃內容包括雙方從前線後退15公里建立非軍事區，同時部署聯合國維和部隊，並針對「爭議領土」舉行聯合國公投等內容。該計劃隨即遭到烏克蘭反對，基輔並重申「俄羅斯應撤軍」的立場。
據《路透社》報道，拉夫羅夫將於13和14日出席在印尼雅加達舉辦的東協（ASEAN）外長會議、東亞峰會外長會議，以及東協區域論壇。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也確定出席東亞峰會。
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