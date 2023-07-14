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2023-07-14 14:00:34

烏克蘭局勢｜批基輔拒商「和平計劃」　俄外長：戰爭將持續至西方放棄霸權

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俄羅斯外長拉夫羅夫赴印尼參加東協外長會議等會時接受當地媒體採訪。（資料照／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日接受印尼媒體採訪時表示，俄烏衝突將持續下去，直到西方放棄主導「擊敗莫斯科的計劃」。

抨擊基輔為西方的傀儡

印尼媒體《羅盤報》（Kompass）刊登了拉夫羅夫的專訪，他提到，「美國領導的西方各國」目標就是強化其全球霸權。

另據俄羅斯外交部網頁發布的訪談紀錄，拉夫羅夫說：「為甚麼俄軍在烏克蘭的武裝衝突沒結束？答案很簡單，那就是它將持續到西方放棄霸權，並想促使俄羅斯遭受戰略失敗的執念」。

拉夫羅夫抨擊基輔為西方的傀儡，並稱目前沒有任何跡象顯示「西方的立場有所轉變」。

在去年7月潛射巡航導彈襲擊行動中，烏克蘭文尼察至少23人死亡，包括一名4歲女童。(互聯網) 烏克蘭軍隊在戰地檢獲疑俄軍使用的集束彈。(資料圖片) 烏克蘭希望北約可以定下加入的時間表。(路透社)

基輔重申「俄羅斯應撤軍」的立場

拉夫羅夫還指責，基輔無視了印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在「香格里拉對話」上提出的俄烏「和平計劃」，該計劃內容包括雙方從前線後退15公里建立非軍事區，同時部署聯合國維和部隊，並針對「爭議領土」舉行聯合國公投等內容。該計劃隨即遭到烏克蘭反對，基輔並重申「俄羅斯應撤軍」的立場。

據《路透社》報道，拉夫羅夫將於13和14日出席在印尼雅加達舉辦的東協（ASEAN）外長會議、東亞峰會外長會議，以及東協區域論壇。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也確定出席東亞峰會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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