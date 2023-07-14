烏克蘭局勢｜批基輔拒商「和平計劃」　俄外長：戰爭將持續至西方放棄霸權

記者陳怡伶／綜合報道

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日接受印尼媒體採訪時表示，俄烏衝突將持續下去，直到西方放棄主導「擊敗莫斯科的計劃」。

抨擊基輔為西方的傀儡

印尼媒體《羅盤報》（Kompass）刊登了拉夫羅夫的專訪，他提到，「美國領導的西方各國」目標就是強化其全球霸權。

另據俄羅斯外交部網頁發布的訪談紀錄，拉夫羅夫說：「為甚麼俄軍在烏克蘭的武裝衝突沒結束？答案很簡單，那就是它將持續到西方放棄霸權，並想促使俄羅斯遭受戰略失敗的執念」。

拉夫羅夫抨擊基輔為西方的傀儡，並稱目前沒有任何跡象顯示「西方的立場有所轉變」。