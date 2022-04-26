烏克蘭局勢｜拉夫羅夫指北約軍援烏是向俄宣戰　讚澤連斯基扮談判好演技

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月，對當地造成巨大破壞及大量死傷，英美及歐洲多國陸續為烏克蘭提供武器以抵抗俄軍攻擊。俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，向烏克蘭運送西方武器意味著北約「實質上是在向俄羅斯宣戰」，警告仍存在引發第三次世界大戰的危險，他又讚賞烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky) 「演技精湛」假裝談判。

拉夫羅夫在俄國官媒《國際傳真社》(Interfax)於周一(25日)播出的採訪中稱，西方向烏克蘭運送武器意味著北約「實質上是在向俄羅斯宣戰」，他說：「這些武器將成為俄軍在特殊軍事行動範圍內的合法打擊目標。」並補充：「就本質而言，北約透過代理人與俄羅斯進行戰爭，並正在武裝這個代理人。戰爭就是戰爭。」他又指，鑒於目前的緊張局勢，引發第三次世界大戰的危險是存在並警告：「這種危險很嚴重，是真實的，你不能低估它。」