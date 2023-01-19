烏克蘭局勢｜拉夫羅夫指美國形同希特拉　普京：防空導彈量比美多三倍必勝

俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭，戰事持續近11個月，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯國防工業的產量強勁，防空導彈的年產量比美國多三倍，相信俄軍可以在烏克蘭的特別軍事行動中取得勝利。外長拉夫羅夫表示，美國將北約和歐盟打造聯盟，通過烏克蘭對抗俄羅斯，形容手法與希特拉解決猶太人問題一樣。
聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)周一(16日)指出，自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，有至少7,000名平民在這場戰爭中無辜喪命，但實際傷亡人數恐怕比這個數字「高得多」。
拉夫羅夫在年度記者會上表示，烏克蘭戰事是美國對俄羅斯發動混合戰爭的結果，美國對此有最終責任。北約正將烏克蘭作為對抗俄羅斯的工具，北約已經成為俄烏衝突的參與方。拉夫羅夫又指，美國意圖建立反俄聯盟，通過烏克蘭對抗俄羅斯，進而解決所謂的俄羅斯問題，形容手法與希特拉解決猶太人問題一樣。拉夫羅夫又說，俄羅斯願意考慮西方關於烏克蘭問題談判的嚴肅建議，但目前仍未看到這樣的建議。
白宮表示譴責。國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)批評拉夫羅夫的言論和荒謬和冒犯，強調烏克蘭戰事是由俄羅斯發動。
普京再為出兵烏克蘭辯護
另外，普京到訪一個軍工廠時表示，俄羅斯防空導彈的年產量比美國多三倍，亦相等於全球軍工企業的產量總和，國民團結加上國防工業，為俄羅斯高效發展和勝利奠定基礎，相信俄軍毫無疑問可以取勝。普京與老兵會面時，又再次為出兵烏克蘭辯護，指行動是要保護頓巴斯地區的俄羅斯人，指當地戰事自2014年起便沒有停止，俄羅斯的所有行動都是為了結束這場戰爭。