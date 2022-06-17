烏克蘭局勢｜拉夫羅夫：俄無入侵烏克蘭　俄炮火持續無人能離開化工廠(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭東部戰況加劇，盧甘斯克州(Lugansk)的官員指，俄軍持續發炮，任何人離開阿佐特化工廠(Azot)的死亡機會率高達99%。俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄羅斯沒有入侵烏克蘭，行動是為烏克蘭「去納粹化」。
獲俄羅斯支持的頓涅茨克人民共和國領袖說，西方再向烏克蘭提供武器，迫使共和國的戰士去到頓涅茨克(Donetsk)地區邊境以外作戰。
網上航拍機影片顯示，阿佐特化工廠四周可見有炮擊後引發的煙火。
盧甘斯克州(Lugansk)的官員說，目前在北頓涅茨克巿(Sievierodonetsk)的阿佐特氮氣化工廠，仍有568名平民，包括38名兒童。由於俄軍持續發炮，目前無可能撤離，指任何人離開廠房，死亡機會率高達99%。
More aerial footage from Azot where the brave foreign and georgian legion are holding civilians hostages. pic.twitter.com/zjbpU6Fy0h— Ghost of Magomed (@mdfzeh) June 16, 2022
拉夫羅夫：俄非毫無瑕疵 但不會羞於展示自我
拉夫羅夫接受英國廣播公司專訪時聲稱，俄羅斯沒有入侵烏克蘭，行動是為烏克蘭「去納粹化」，並指烏克蘭若加入北約就是一種犯罪行為，莫斯科宣布進行特別軍事行動，是因為已經無其他途徑向西方解釋清楚。他形容，俄羅斯並非毫無瑕疵，但俄羅斯就是這樣，而且不會羞於展示自我；重申烏克蘭有新納粹份子，俄軍的行動是為烏克蘭「去納粹化」。
被問到聯合國有報告指出，烏克蘭北部切爾尼戈夫地區一條村莊，360名村民被俄羅斯武裝部隊強迫留在學校地下室28日，期間10名長者死亡，有關做法是否俄方所說的「去納粹化」；拉夫羅夫指事件令人非常遺憾，但就說包括聯合國人權事務高級專員、聯合國秘書長及其他聯合國代表在內的國際外交官員，受到西方壓力，經常被利用來放大西方傳播的假新聞。
“Russia isn’t squeaky clean. Russia is what it is & we're not ashamed of showing who we are.” In an exclusive interview, I question Foreign Minister Sergei Lavrov on Russia’s invasion of Ukraine. Producers @BBCWillVernon @LizaShuvalova Cameras @AntonChicherov @LizaVereykina pic.twitter.com/yFccy6Vtiu— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 16, 2022