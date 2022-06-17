烏克蘭局勢｜拉夫羅夫：俄無入侵烏克蘭　俄炮火持續無人能離開化工廠(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭東部戰況加劇，盧甘斯克州(Lugansk)的官員指，俄軍持續發炮，任何人離開阿佐特化工廠(Azot)的死亡機會率高達99%。俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄羅斯沒有入侵烏克蘭，行動是為烏克蘭「去納粹化」。

獲俄羅斯支持的頓涅茨克人民共和國領袖說，西方再向烏克蘭提供武器，迫使共和國的戰士去到頓涅茨克(Donetsk)地區邊境以外作戰。

網上航拍機影片顯示，阿佐特化工廠四周可見有炮擊後引發的煙火。

盧甘斯克州(Lugansk)的官員說，目前在北頓涅茨克巿(Sievierodonetsk)的阿佐特氮氣化工廠，仍有568名平民，包括38名兒童。由於俄軍持續發炮，目前無可能撤離，指任何人離開廠房，死亡機會率高達99%。