烏克蘭局勢｜拉夫羅夫：解放頓巴斯是無條件優先任務

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)首次承認，針對烏克蘭的「特別軍事行動」有平民被殺，他又指，解放頓涅茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Luhansk)地區是無條件的優先(unconditional priority)任務。他亦否認傳言指總統普京患病。

《路透社》(Reuters)報道，拉夫羅夫接受法國傳媒專訪時，首次承認針對烏克蘭的「特別軍事行動」有平民被殺，但同時指，軍事行動已花上好長時間，因為俄軍要遵守嚴格命令，避免襲擊民用基礎設施。他又指，「解放頓涅茨克與盧甘斯克地區是無條件的優先任務。俄羅斯聯邦承認這兩個地區為獨立國家。」

他還說，至於烏國其他地區，「我不認為他們會想要回歸新納粹恐俄政權的懷抱…當地民眾應該決定自己的未來。」