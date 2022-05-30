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國際
2022-05-30 11:43:00

烏克蘭局勢｜拉夫羅夫：解放頓巴斯是無條件優先任務

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拉夫羅夫表示，解放頓巴斯是無條件優先任務。(資料圖片)

拉夫羅夫表示，解放頓巴斯是無條件優先任務。(資料圖片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)首次承認，針對烏克蘭的「特別軍事行動」有平民被殺，他又指，解放頓涅茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Luhansk)地區是無條件的優先(unconditional priority)任務。他亦否認傳言指總統普京患病。

《路透社》(Reuters)報道。

《路透社》(Reuters)報道。

《路透社》(Reuters)報道，拉夫羅夫接受法國傳媒專訪時，首次承認針對烏克蘭的「特別軍事行動」有平民被殺，但同時指，軍事行動已花上好長時間，因為俄軍要遵守嚴格命令，避免襲擊民用基礎設施。他又指，「解放頓涅茨克與盧甘斯克地區是無條件的優先任務。俄羅斯聯邦承認這兩個地區為獨立國家。」

他還說，至於烏國其他地區，「我不認為他們會想要回歸新納粹恐俄政權的懷抱當地民眾應該決定自己的未來。」

傳普京患絕症 ，拉夫羅夫：造謠者應摸下個良心。(資料圖片)

傳普京患絕症 ，拉夫羅夫：造謠者應摸下個良心。(資料圖片)

傳普京患絕症 拉夫羅夫：造謠者應摸下個良心

對於有傳媒報道，69歲的普京患上急性癌症，僅餘23年命。拉夫羅夫又否認指普京每日都有公眾活動，無跡象反映普京患有任何疾病，更指散布謠言的人應「摸下自己的良心」。

英國《星期日鏡報》引述俄情報機關聯邦安全局(FSB)官員稱，69歲的普京患了「一種嚴重的急性癌症」，醫生指他僅餘23年命，還說該病令普京逐漸失去視力。

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