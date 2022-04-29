烏克蘭局勢｜拜登倡變賣俄寡頭富豪資產　促國會增撥330億美元援烏

美國總統拜登呼籲國會通過向烏克蘭額外提供330億美元援助，比之前的援助方案大增超過一倍。拜登同時建議以立法形式增強美國沒收俄羅斯寡頭富豪資產的執法能力，並用變賣這些資產所得資金支持烏克蘭。他又說俄羅斯總統普京永遠無法成功統治烏克蘭，但強調美國不會攻擊俄羅斯。

拜登周四(28日)要求國會批准，總額330億美元的「2022財政年度緊急補充撥款」，向烏克蘭提供安全、經濟和人道援助，當中超過200億美元將用於軍事援助，以提升烏克蘭及周邊國家的防衛能力，85億美元用於經濟援助，5億美元就用於支持美國國內糧食生產，降低農民種植糧食的風險，以及消費者的成本，還有一部分資金用於支持拜登政府動用《國防生產法》，擴大生產製造國防設備和汽車等所需的原料。方案較之前美國政府的136億美元軍事和經濟援助方案大幅增加超過一倍。拜登呼籲國會通過援助法案，指美國不應對俄羅斯的侵略「袖手旁觀」，他又說俄羅斯總統普京永遠無法成功統治烏克蘭，但他強調美國不會攻擊俄羅斯。