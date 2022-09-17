烏克蘭局勢︱拜登再警告普京勿用核武　伊久姆亂葬崗遺體疑曾受酷刑

美國總統拜登在接受傳媒訪問時，再次警告俄羅斯總統普京，勿對烏克蘭使用化學武器或戰術核彈，指有關行動將改變自二戰結束後戰爭的形態。而烏克蘭總統澤連斯基在周五（16日）表示，在伊久姆的亂葬崗所挖掘的遺體，可能受到酷刑對待。

拜登在接受CBS新聞訪問時被問到，如果普京打算動用核武，他有甚麼想說。拜登隨即表示：「不要、不要、不要。你是想我告訴你，如果我知道這會怎麼樣對不對？當然，我不會告訴你，但這是會有後果的。他們將會被世界鄙視，而且比過去更鄙視他們。而且會取決於他們做到甚麼的程度，而決定怎樣回應。」俄羅斯據報目前估有仍有5,977枚核彈頭，但目前仍未有打算使用該種武器。

而烏克蘭早前收復東部城市伊久姆之後，在當地的一處發現至少440具遺體的亂葬崗之後，總統澤連斯基在周五表示，在部份的遺體有受過酷刑的跡象。批評俄羅斯是殘酷和恐怖份子。

普京指行動仍會繼續

有烏克蘭的國會議員表示：「同時我見到大規模埋葬烏克蘭的軍人。他們被埋葬的方式，你可以看到是雙手被綑綁，然後被近距離槍殺。」

另外，普京在上海合作組織會議後，被問到有關於烏克蘭的反擊，他表示：「我們在頓巴斯的進攻行動不會結束。他們正在前進，雖然速度不快，不過他們正在取得更多的領地。」