烏克蘭局勢｜拜登宣布制裁逾400人包括杜馬　指相信中國明白經濟後果

西方國家領導人齊集比利時布魯塞爾，分別舉行北約(NATO)、七國集團(G7)及歐盟峰會，討論俄羅斯入侵烏克蘭。美國總統拜登宣布將俄羅斯杜馬(下議院)328名議員列入制裁名單，並指他日前向國家主席習近平表明中國援助俄羅斯的後果。

拜登在會後見記者時指，俄羅斯總統普京錯誤以為北約會分裂，結果北約、七國集團及歐盟因烏克蘭問題而更加團結。拜登說，希望將俄羅斯逐出二十國集團(G20)，如果遭到反對，都應該讓烏克蘭以觀察員身分加入。他揚言，如果俄羅斯在烏克蘭使用化武等大殺傷力武器，北約會作回應。

拜登又宣布，宣布對超過400名個人及實體實施新制裁，當中包括300多名俄羅斯國家杜馬（下議院）議員、寡頭及國防企業。他指，將會不遺餘力追究俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的責任，又警告俄羅斯不要在烏克蘭使用生化武器或核武，如果俄軍在戰事中使用化武，美國會作出回應，回應的性質取決於俄方所用化武的性質。