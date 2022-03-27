烏克蘭局勢｜拜登批不應續掌權 普京炮擊烏西部「贈興」

美國總統拜登到訪烏克蘭鄰國波蘭，昨日演說時批評俄羅斯以謊言作為入侵烏克蘭藉口，並突然沒有跟講稿「爆肚」指俄總統普京不應繼續掌權。拜登有關言論被認為有點過火，白宮官員急忙「補鑊」，稱拜登所言是指不能讓普京在其鄰國或地區行使權力，「他(拜登)不是說普京在俄羅斯的權力或政權變更。」俄軍則在拜登發言期間「贈興」，向鄰近波蘭的烏克蘭西部城市利沃夫發射4枚火箭炮，一個儲油庫被擊中，造成5人受傷。

「對抗普京是為自由而戰」

拜登昨結束3天歐洲訪問行程，於最後一站波蘭突對俄發表較以往強硬的講話，昨先是斥普京是「劊子手」，之後再在訪問「壓軸」演說中稱，「看在上帝的份上，這人不應繼續掌權。」(For God's sake, this man cannot remain in power.)拜登又說對抗普京是一場為自由而戰的新戰事，指普京渴望「絕對權力」是俄羅斯的戰略失敗，也直接挑戰歐洲自二戰以來的和平，「西方現在更強大，也前所未有地更團結。這場戰事不會在數日內或數月內取得勝利，我們要堅定決心應付這場持久戰。」拜登又讚揚烏克蘭人的勇敢抵抗，為自由原則而戰，那團結了所有自由社會的民眾。

專家：拜登講話或令戰鬥升級

克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥拜登的言論，稱「誰人在俄羅斯掌權，不是美國總統和美國人決定。俄羅斯總統由俄羅斯人選出」。美國一直避免介入烏克蘭戰事，拜登的講話突然令事件「升級」。白宮官員事後澄清，拜登的講話不代表華府政策轉向，強調華府無意令俄羅斯政權變更。美國智庫美國外交協會主席Richard Haass在Twitter稱，拜登剛擴大了美國在這場戰爭的目標，「呼籲政權變更」。他指這可能令普京戰鬥到底，拒絕妥協或令戰事升級。Haass表示，外界希望在烏克蘭可接受的條件下結束這場戰爭，以及俄羅斯不會將戰鬥升級，談判政權變更與有關目標不一致。