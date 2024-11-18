烏克蘭局勢｜拜登據報允許烏克蘭使用長程導彈 深入打擊俄境目標

美國總統拜登據報批准烏克蘭使用美國提供的武器，深入打擊俄羅斯境內目標。明年1月再次入主白宮的美國候任總統特朗普，曾多次批評拜登給予烏克蘭太多軍事財政援助，他的幕僚批評拜登今次決定，是要在卸任前把戰事進一步升級。
回應平壤派遣部隊支援莫斯科
路透社周日引述兩名政府官員及一名知情人士作出有關報道，指拜登已經同意讓烏克蘭使用美國提供、射程超過300公里的陸軍戰術導彈系統，深入攻擊俄羅斯境內軍事目標，而烏克蘭計劃未來幾日內向俄羅斯發動解禁後的首次遠程攻擊。知情者出於操作安全考慮，並無透露更多細節，但指華盛頓今次決定很大程度上是回應平壤派遣部隊支援莫斯科後，俄羅斯部署北韓人員補充俄軍戰力的做法。
澤連斯基：不會提前宣布 飛彈「自行發聲明」
分析指如果報道屬實，就會是拜登政府處理俄烏問題的重大政策轉變，拜登過往拒絕放寬遠程攻擊俄羅斯的限制，主要是避免俄烏戰事升級，令美國和北約其他成員國與俄羅斯正面衝突。烏克蘭總統澤連斯基一直要求美國允許烏軍使用美國武器，打擊遠離邊境的俄羅斯軍事目標。澤連斯基周日回應稱：「今天傳媒有很多關於我方獲得相關行動許可的報道。但打擊不是用說的，這樣的事情不會提前宣布，飛彈會用自己的方式發出聲明。」
俄羅斯國會議員斥引發三戰
俄羅斯國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫表示，俄羅斯將會迅速回應美國的決定，又指這個決定可能會引發第三次世界大戰。俄羅斯總統普京今年9月曾經警告，一旦放寬對烏克蘭使用美國武器的限制，俄羅斯會視為北約組織、美國及歐洲國家直接在俄烏衝突中對俄作戰，意味本質上改變了衝突的性質。