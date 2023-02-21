烏克蘭局勢｜拜登秘訪烏克蘭搭10小時火車 限兩記者同行發誓保密

俄羅斯出兵攻打烏克蘭本周五滿一年，美國總統拜登周一突訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，展示對烏的支持，並於昨日轉訪波蘭，與盟友商討援助烏。雖早有傳拜登會在烏克蘭戰爭一周年訪當地，惟行程一直保密慎防「受襲」。拜登沒有坐飛機，而是搭了10小時火車到基輔，並只准兩名記者隨行，他們手機被沒收，亦須發誓保密，直至抵達基輔後才可報道。美方亦有在拜登抵埗前數小時知會俄方，以防擦槍走火激化衝突。
拜登突訪基輔｜上周五才落實行程
拜登將在烏克蘭戰爭一周年到訪基輔已傳了數周，但白宮不斷稱未有計劃，即使本月初已宣布拜登周一晚將離開華盛頓往波蘭訪問兩天。據悉，拜登此行非常保密，雖然籌備了數月，但僅少數官員知情，直至上周五才落實行程，隨行人員也不多，只有數名官員、醫生和安全人員。今次亦是15年來首度有美國總統訪問烏克蘭，拜登也罕有出訪戰亂地區，安全起見以迂迴方式前往基輔。他周日清晨4時15分離開華盛頓，乘搭C32空軍飛機往德國拉姆施泰因空軍基地加油，繼續飛往波蘭熱舒夫，抵達當地改乘火車到鄰近烏克蘭的普熱梅希爾。
拜登突訪基輔｜俄羅斯：無保證拜登安全
拜登沒有選擇較遠離戰場的烏克蘭西部與澤連斯基會晤，而是不時遭俄軍空襲的基輔，他在普熱梅希爾乘了10小時的火車周一早上抵達基輔，對於80歲高齡的拜登來說乘搭通宵長途火車不是易事。結果此次行程用了足足23小時。有美國官員表示，拜登乘搭火車是因在戰區乘搭飛機有很大風險。另有指，拜登捨近取遠冒風險到基輔，是要向俄羅斯顯示美國對烏克蘭的支持。俄羅斯聯邦安全局昨確認在拜登抵埗前收到通知，但並無向美方作出安全保證。拜登訪問基輔時宣布，額外援助烏方5億美元(約39億港元)，包括供應炮彈，並保證美國和盟友會繼續支持烏克蘭。