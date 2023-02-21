烏克蘭局勢｜拜登秘訪烏克蘭搭10小時火車 限兩記者同行發誓保密

俄羅斯出兵攻打烏克蘭本周五滿一年，美國總統拜登周一突訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，展示對烏的支持，並於昨日轉訪波蘭，與盟友商討援助烏。雖早有傳拜登會在烏克蘭戰爭一周年訪當地，惟行程一直保密慎防「受襲」。拜登沒有坐飛機，而是搭了10小時火車到基輔，並只准兩名記者隨行，他們手機被沒收，亦須發誓保密，直至抵達基輔後才可報道。美方亦有在拜登抵埗前數小時知會俄方，以防擦槍走火激化衝突。

拜登突訪基輔｜上周五才落實行程

拜登將在烏克蘭戰爭一周年到訪基輔已傳了數周，但白宮不斷稱未有計劃，即使本月初已宣布拜登周一晚將離開華盛頓往波蘭訪問兩天。據悉，拜登此行非常保密，雖然籌備了數月，但僅少數官員知情，直至上周五才落實行程，隨行人員也不多，只有數名官員、醫生和安全人員。今次亦是15年來首度有美國總統訪問烏克蘭，拜登也罕有出訪戰亂地區，安全起見以迂迴方式前往基輔。他周日清晨4時15分離開華盛頓，乘搭C32空軍飛機往德國拉姆施泰因空軍基地加油，繼續飛往波蘭熱舒夫，抵達當地改乘火車到鄰近烏克蘭的普熱梅希爾。