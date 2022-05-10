烏克蘭局勢｜拜登簽署烏克蘭版租借法案　稱擔心普京無下台階

美國參眾兩院上月通過的二戰時期《租借法案》(Lend-Lease Act)更新版交到白宮由總統拜登簽署，成為正式法案，加快向烏克蘭提供援助。拜登又稱，擔心俄羅斯總統普京找不到俄烏戰事下台階，美方正思考如何應對。

法案容許美國總統在俄烏戰爭期間，更快與烏克蘭及其他歐洲國家簽署協議及更快向烏克蘭提供物資。拜登在橢圓形辦公室簽署法案時說，美國支持烏克蘭人捍衛國家和民主，對抗俄羅斯總統普京的殘酷戰爭。他又說，準備在國會作出政治讓步，以便國會盡快通過新一輪330億美元支援烏克蘭的撥款，把這筆撥款申請，同應對新冠疫情急需的資金分開處理，爭取先通過支持烏克蘭的援助方案。

拜登指普京確信有能力 分裂 北約歐盟

拜登其後到馬里蘭州出席民主黨籌款活動時形容，俄羅斯總統普京是精打細算的領導人，他指，擔心普京找不到俄烏戰事下台階，美方正思考如何應對。他又說，相信普京確信自己有能力分裂北約(NATO)及歐盟(EU)，但事實上，美國與許多歐洲國家已經更加團結在烏克蘭一邊。

白宮表示，《租借法案》是根據二戰時期協助歐洲對抗希特拉的計畫。美國此次通過的烏克蘭版《租借法案》，除了直接援助烏克蘭政府及軍隊外，亦會幫助受到俄羅斯入侵影響的國家，例如波蘭和其他東歐國家。