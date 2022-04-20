烏克蘭局勢｜拜登與11國領導討論烏局勢　美國將再宣布向烏提供軍援

拜登傳將再宣布向烏提供軍援，美援助軍備陸續抵歐。(AP)

美國白宮表示，總統拜登與11位國家領導人就俄烏局勢進行通話，各方重申將繼續向烏克蘭提供安全、經濟和人道主義援助。傳媒引述美國官員指，拜登將在短期內宣布再向烏克蘭提供軍事援助，料規模與上周宣布的8億美元軍備相若。

白宮指，參加電話會議的領導人包括加拿大總理特魯多、歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)、北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)、英國首相約翰遜、日本首相岸田文雄、波蘭總統杜達(Andrzej Duda)、意大利總理德拉吉(Mario Draghi)、羅馬尼亞總統約翰尼斯(Klaus Iohannis)以及歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，通話中各方亦討論了繼續對俄羅斯施加制裁的問題，同時將繼續密切協調合作。

美國《全國廣播公司》(NBC)報道，預計拜登會在未來幾日宣布向烏克蘭提供新一批的軍事援助，規模與上周宣布的8億美完軍備相若，並正準備向俄羅斯實施新一輪制裁。