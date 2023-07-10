烏克蘭局勢︱拜登訪英與辛偉誠及查理斯三世討論戰事　北約國家對集束彈意見分歧

美國總統拜登（Joe Biden）在前赴立陶宛，出席北約峰會前，先到英國進行訪問。傳媒指，拜登會在英國與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）及英王查理斯三世會面，並會討論有關俄烏戰事。同時對於美國向烏克蘭提供集束彈武器，雖然英國方面未有正面指責，但多個北約國家對有關決定有分歧。

拜登在周一抵達英國，並與辛偉誠進行會面。媒體表示，預料二人會討論多個主要議題，當中包括俄烏戰爭以及北約峰會的內容。在上周五（7日），辛偉誠曾表示對美國向烏克蘭提供集束彈感到憂慮，但沒有批評美國的行動。不過英國是簽署《集束彈條約》的123個國家之中，參與的國家禁止使用及生產相關的武器。