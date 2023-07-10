烏克蘭局勢︱拜登訪英與辛偉誠及查理斯三世討論戰事　北約國家對集束彈意見分歧

美國總統拜登（Joe Biden）在前赴立陶宛，出席北約峰會前，先到英國進行訪問。傳媒指，拜登會在英國與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）及英王查理斯三世會面，並會討論有關俄烏戰事。同時對於美國向烏克蘭提供集束彈武器，雖然英國方面未有正面指責，但多個北約國家對有關決定有分歧。
拜登在周一抵達英國，並與辛偉誠進行會面。媒體表示，預料二人會討論多個主要議題，當中包括俄烏戰爭以及北約峰會的內容。在上周五（7日），辛偉誠曾表示對美國向烏克蘭提供集束彈感到憂慮，但沒有批評美國的行動。不過英國是簽署《集束彈條約》的123個國家之中，參與的國家禁止使用及生產相關的武器。
除了英國之外，加拿大亦就有關集束彈問題表達憂慮，而新西蘭在周日（9日）亦指出，擔心有關的武器會造成大量無辜平民的傷亡。美國就表示，已獲得烏克蘭方面的承諾，不會在俄羅斯或城市地區使用有關的武器。
尋英國協助瑞典加入北約
北約國家及盟友周二至三（11至12日）在立陶宛首都維爾紐斯進行峰會，據報將會討論增加彈藥庫存及審視防禦計劃。而芬蘭將首次以北約成員國身份參與會議，至於瑞典的申請仍被土耳其阻撓，據報拜登亦尋求辛偉誠協助解決有關問題。