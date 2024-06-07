烏克蘭局勢｜拜登重申不會離棄烏國 諾曼第老兵讚澤連斯基「人民救世主」(有片)

法國周四(6日)在西北部舉行二戰盟軍登陸諾曼第80周年紀念活動。法國總統馬克龍、美國總統拜登、英王查理斯三世、加拿大總理杜魯多等20多個國家的元首和政府首腦參加，向當年參加戰役的盟軍士兵致敬，烏克蘭總統澤連斯基亦獲邀出席。

澤連斯基於儀式上與出席活動的當年盟軍士兵交流，一名老兵從加拿大總理杜魯多口中得知對方是澤連斯基時反應激動，捉着對方的手親吻了一下，二人立即擁抱，老兵大讚「你是人民的救世主」。澤連斯基立即回應，「不，是你拯救了歐洲」，該場面透過大螢幕播放，全場響起掌聲，二人又聊了好一會兒及拍照留念，老兵告訴澤連斯基會為他祈禱。