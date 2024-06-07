烏克蘭局勢｜拜登重申不會離棄烏國 諾曼第老兵讚澤連斯基「人民救世主」(有片)

法國周四(6日)在西北部舉行二戰盟軍登陸諾曼第80周年紀念活動。法國總統馬克龍、美國總統拜登、英王查理斯三世、加拿大總理杜魯多等20多個國家的元首和政府首腦參加，向當年參加戰役的盟軍士兵致敬，烏克蘭總統澤連斯基亦獲邀出席。
澤連斯基於儀式上與出席活動的當年盟軍士兵交流，一名老兵從加拿大總理杜魯多口中得知對方是澤連斯基時反應激動，捉着對方的手親吻了一下，二人立即擁抱，老兵大讚「你是人民的救世主」。澤連斯基立即回應，「不，是你拯救了歐洲」，該場面透過大螢幕播放，全場響起掌聲，二人又聊了好一會兒及拍照留念，老兵告訴澤連斯基會為他祈禱。
拜登發言時警告，民主現在面臨的風險，比二戰結束以來的任何時候更大，再度承諾美國不會離棄烏克蘭，否則整個歐洲都將受到威脅，又形容俄羅斯總統普京是「一心想稱霸的暴君」。有美國官員透露，華府將再向烏克蘭，提供超過2億美元的軍事援助，讓烏軍能打擊來自俄羅斯境內的威脅，和保護第二大城市哈爾科夫免受猛攻，軍備包括用於「海馬斯」多管火箭炮系統、迫擊砲和一系列火砲的彈藥，以及鷹式和刺針防空導彈、榴彈砲、裝甲車和巡邏艇等。
澤連斯基預計於今日在巴黎會見拜登，爭取美國盡快交付延遲了數月提供的彈藥，他在社交平台呼籲各國，好似當年盟軍一同保衛歐洲自由一樣，實現真正團結。
法國將提供幻影戰機
馬克龍說感謝烏克蘭人民的英勇，他另外於接受電視訪問時宣布，將向烏克蘭提供幻影2000戰機，並計劃最快今年夏天訓練4500名烏克蘭機師。英王查理斯三世呼籲自由國家團結對抗暴政，又說盟國在80年前就面臨過極端考驗，士兵沒有退縮，但他們很多人再也沒有回家，向他們表達最深切的感激。
Visitors witnessed a remarkable exchange during ceremonies in France commemorating the 80th anniversary of D-Day as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy received a warm embrace from a World War II veteran. https://t.co/Sbb1QiAheu pic.twitter.com/UHzHBzjOZe— ABC News (@ABC) June 6, 2024