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國際
2022-05-31 13:10:00

烏克蘭局勢｜拜登：不會向烏提供可達俄的遠程火箭系統

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近期烏克蘭政府持續要求美國能夠提供多管火箭發射系統(MLRS)，讓烏軍能進行遠程打擊。美國總統拜登表示，美國不會向烏克蘭提供射程可到達俄羅斯的火箭系統。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應指，拜登的宣布合理。

拜登：不會向烏克蘭提供可達俄羅斯的遠程火箭系統。(AP)

拜登：不會向烏克蘭提供可達俄羅斯的遠程火箭系統。(AP)

拜登表明，不會向烏克蘭提供射程達到俄羅斯境內目標的長程火箭系統。

梅德韋傑夫回應指，拜登的宣布合理，並警告如果俄羅斯的城市受到攻擊，軍方將作出還擊，部分地點並非基輔。

美國有線新聞網絡(CNN)及《華盛頓郵報》(The Washington Post)上星期五報道，拜登政府有意向烏克蘭提供多管火箭系統(MLRS)，以及高機動性多管火箭系統(HIMARS)。烏克蘭方面一直要求盟友提供多管火箭系統。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)隨後警告，西方國家不要向烏克蘭提供可攻擊俄羅斯領土的武器，否則戰爭將會升級。

美國有線新聞網絡(CNN)及《華盛頓郵報》(The Washington Post)上星期五報道，拜登政府有意向烏克蘭提供多管火箭系統(MLRS)，以及高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(網上圖片)

美國有線新聞網絡(CNN)及《華盛頓郵報》(The Washington Post)上星期五報道，拜登政府有意向烏克蘭提供多管火箭系統(MLRS)，以及高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(網上圖片)

烏方強調多管火箭系統只會用於捍衛領土

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，如果沒有遠程火箭系統，烏克蘭將難以取勝。他在接受美國有線新聞網絡訪問時強調，武器對烏克蘭的命運非常重要，如果美國拒絕提供多管火箭系統，盧甘斯克和頓涅茨克等地方可能會逐一落入俄軍手中。他又說，理解西方國家憂慮，提供射程可達俄羅斯的多管火箭系統，可能會令局勢升級，強調烏克蘭只會用於捍衛領土，而非攻擊俄羅斯。

烏方強調多管火箭系統只會用於捍衛領土。(資料圖片)

烏方強調多管火箭系統只會用於捍衛領土。(資料圖片)

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