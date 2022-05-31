烏克蘭局勢｜拜登：不會向烏提供可達俄的遠程火箭系統

近期烏克蘭政府持續要求美國能夠提供多管火箭發射系統(MLRS)，讓烏軍能進行遠程打擊。美國總統拜登表示，美國不會向烏克蘭提供射程可到達俄羅斯的火箭系統。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應指，拜登的宣布合理。

拜登表明，不會向烏克蘭提供射程達到俄羅斯境內目標的長程火箭系統。 梅德韋傑夫回應指，拜登的宣布合理，並警告如果俄羅斯的城市受到攻擊，軍方將作出還擊，部分地點並非基輔。 美國有線新聞網絡(CNN)及《華盛頓郵報》(The Washington Post)上星期五報道，拜登政府有意向烏克蘭提供多管火箭系統(MLRS)，以及高機動性多管火箭系統(HIMARS)。烏克蘭方面一直要求盟友提供多管火箭系統。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)隨後警告，西方國家不要向烏克蘭提供可攻擊俄羅斯領土的武器，否則戰爭將會升級。

美國有線新聞網絡(CNN)及《華盛頓郵報》(The Washington Post)上星期五報道，拜登政府有意向烏克蘭提供多管火箭系統(MLRS)，以及高機動性多管火箭系統(HIMARS)。(網上圖片)