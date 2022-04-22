烏克蘭局勢｜拜登：無證據顯示馬里烏波爾完全失守　烏方籲開放人道走廊

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第58日。俄羅斯宣稱已取下被圍困近2個月的南部城市馬里烏波爾(Mariupol) ；美國總統拜登指沒有證據顯示當地完全失守；烏克蘭否認，指俄軍仍然企圖攻入亞速(Azovstal)鋼鐵廠，呼籲俄方開放人道走廊，讓被困鋼鐵廠的平民及傷兵撤離。

亞速鋼鐵廠，繼續傳出連串爆炸聲和槍聲，俄羅斯總統普京早前宣布，馬里烏波爾已被「解放」，並取消要俄軍攻入鋼鐵廠的命令，但下令封鎖整個鋼鐵廠範圍，連一隻蒼蠅都飛不出鋼鐵廠。美國國務院表示，普京與防長紹伊古(Sergey Shoygu)關於馬里烏波爾的說法是假消息。美國總統拜登指，沒有證據顯示當地完全失守。

烏方指普京放棄強攻因軍力不足

烏克蘭當局強調，依然控制馬里烏波爾，指普京的決定取消攻入鋼鐵廠，是因俄軍軍力不足而避免和當地的烏軍正面交鋒，但俄軍仍然企圖嘗試攻入鋼鐵廠。總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)指出，目前尚有12萬名平民，被阻止離開馬里烏波爾，副總理則指鋼鐵廠內，有1,000名平民和500名傷兵，需要立刻撤離，呼籲俄方開放人道走廊，讓被困鋼鐵廠的平民及傷兵撤離。

馬里烏波爾市長博伊琴科(Vadym Boychenko)指，市內九成地方受損或被摧毀，當地有10萬名平民被困，俄羅斯總統普京一人就可以決定他們的命運。