烏克蘭局勢︱捷克總統當選人撐烏加入北約　斯托爾滕貝格：俄中處於威權主義最前線

捷克新當選總統帕維爾（Petr Pavel）在接受傳媒訪問時指，烏克蘭應該在戰爭之後，盡快獲准加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）今日（1日）就在東京一所大學演說上，否認是北約擴張引發入侵。
剛當選為捷克總統的帕維爾是前北約軍官，他在接受英國廣播公司（BBC）時指出，烏克蘭應該在道義上以至實行上都已做好準備，因此當衝突結束後應可立即加入北約。
對於西方國家向烏克蘭提供軍援，帕維爾稱西方國家是應該無限制地向他們應該送出的國家送出武器。他更認為西方國家向烏克蘭提供如F16戰機的武器應該是「沒有禁忌」。然而他表示，無法確定在時限內向烏克蘭提供有關武器能否產生作用。
捷克在去年3月已開始為烏克蘭提供武器，當中包括俄羅斯製的T72坦克以及BMP1戰車，他形容：「我很自豪我的國家是其中一個率先向烏克蘭提供軍援的國家。」而之後西方才陸續為烏克蘭提供軍援，他表示：「可能很少人能想像，西方國家會願意向烏克蘭提供現代的主戰坦克、長距離火砲以及防空系統。」然而他認為「在同一時間，我們見到這仍未足夠。」
北約秘書長否認北約擴張致俄入侵
另外，目前在日本訪問的北約秘書長斯托爾滕貝格今日（1日）在東京一所大學內演講時，指「俄羅斯與中國處於威權主義的最前線」。他警告指，俄羅斯對烏克蘭的入侵，是向中國發出一個訊息，可以武力去達成目的。而他同時在演說中，感謝日本對烏克蘭持續的支持。
對於被問到北約的擴張引致烏克蘭戰事，斯托爾滕貝格作出否認，並指無論任何的理由都不可能是入侵其他國家的理由。