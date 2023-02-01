烏克蘭局勢︱捷克總統當選人撐烏加入北約　斯托爾滕貝格：俄中處於威權主義最前線

捷克新當選總統帕維爾（Petr Pavel）在接受傳媒訪問時指，烏克蘭應該在戰爭之後，盡快獲准加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）今日（1日）就在東京一所大學演說上，否認是北約擴張引發入侵。

剛當選為捷克總統的帕維爾是前北約軍官，他在接受英國廣播公司（BBC）時指出，烏克蘭應該在道義上以至實行上都已做好準備，因此當衝突結束後應可立即加入北約。

對於西方國家向烏克蘭提供軍援，帕維爾稱西方國家是應該無限制地向他們應該送出的國家送出武器。他更認為西方國家向烏克蘭提供如F16戰機的武器應該是「沒有禁忌」。然而他表示，無法確定在時限內向烏克蘭提供有關武器能否產生作用。