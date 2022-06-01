烏克蘭局勢｜掃雷犬Patron奪康城狗界棕櫚獎(有片)

自俄羅入侵烏克蘭以來，兩歲半大的積羅素犬、掃雷英雄Patron出動過無數任務，協助清理逾200個爆炸物或爆炸裝置，加上烏克蘭文化和訊息政策部在內的多個政府機構多次轉發牠的照片和影片，講述牠拯救生命的「英雄事蹟」，讓牠在國際聲名大噪，上周五(27日)更獲頒康城影展頒授狗狗電影最高榮譽獎項「棕櫚犬獎」(Palm Dog Award)。

綜合報道， 過去幾個月裡，Patron在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫聞出無數俄軍埋藏的地雷和爆炸品，並充當國家緊急服務機構的吉祥物，亦成為拯救民眾的國家英雄象徵，Patron的身影還經登上國際新聞。

由於Patron有公務在身未能赴會，由參加影展的烏克蘭代表團成員Opium代領獎項。(網上圖片)

一個月內兩獲殊榮

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在5月8日於加拿大總理杜魯道的見證下，向Patron頒發服務獎章，表彰其對國家的貢獻。不僅如此，Patron的努力及貢獻亦受到國際認同，在近日舉辦的康城影展中，Patron勇奪狗狗界殊榮「棕櫚犬獎」的「人道主義者」(Palm Dog Manitarian)。

棕櫚犬獎由電影記者Toby Rose於 2001 年創立，旨在表彰銀幕上的頂級犬類，其中「人道主義者」指讚揚人與狗狗夥伴紐帶，得獎犬可以獲得寫有「Palm Dog Manitarian」的特製皮製頸圈。由於Patron有公務在身未能赴會，由參加影展的烏克蘭代表團成員Opium代領獎項。