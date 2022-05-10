烏克蘭局勢｜掃雷犬Patron護國有功　獲澤連斯基頒獎章(有片)

烏克蘭知名掃雷犬Patron和其拆彈組拍檔周日(8日)獲得總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)頒發國家服務獎章，以表揚牠自俄羅斯軍事入侵以來，找出逾200枚彈藥，護國有功。適逢到訪的加拿大總理杜魯多亦在場出席頒獎儀式，更因為無零食在身，對Patron露出歉意的笑容。
美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，Patron周日(8日)與其領犬員、民防服務署的Myhailo Iliev共同獲得「奉獻服務獎」，由總統澤連斯基在首都基輔親自頒發。澤連斯基在頒獎儀式後發表聲明指，想要表揚為國家人民清理地雷的烏克蘭英雄，這位英雄是出色的小工兵Patron，牠不僅協助清除炸彈以及有地雷威脅的地區，還教導孩子們必要的安全規則。
網上影片顯示，Patron準備領獎之際，突然朝著斜前方的杜魯多吠叫數聲，澤連斯基好奇詢問「你口袋裡有甚麼好吃的嗎？」杜魯多配合地摸一摸外套口袋，作勢去找，當然一無所獲，最後向Patron露出略帶歉意的笑容。
烏克蘭國家緊急服務處(State Emergency Service of Ukraine)在社交平台 Telegram發文表示「雖然杜魯多先生沒有找到Patron最愛的芝士，但牠仍然很開心能見到烏克蘭真正的朋友」。
Patron received his recognition. Among those who save the lives of 🇺🇦 every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award "For Dedicated Work in the #UAarmy". pic.twitter.com/mssSTlfIKW— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022
Zelensky presented Patron the demining dog and his owner Myhailo Iliev with the state award "For Dedicated Service" today during a meeting with Justin Trudeau. The Chernihiv demining team has used Canadian technology in its work. Congrats Patron! (via @TimListerCNN) pic.twitter.com/FLm89Rhzxd— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) May 8, 2022
Patron記招恰眼瞓萌樣瘋傳網上
Patron與領犬員日前接受烏克蘭節目的視訊專訪，領犬員認真地講解Patron一天的任務行程，也表示牠協助烏軍掃除逾200個爆裂物和地雷等。不過，在旁邊的Patron卻開始「恰眼瞓」，還將頭伏在枱上入睡，領犬員發現後用食物將牠換醒，但Patron很快再度體力不支，直接靠在領犬員身上入睡，短短5分多鐘的影片，Patron清醒不到10秒，但網民不但沒有責怪，更被牠的萌樣溶化，將牠的「恰眼瞓」的樣子截圖瘋傳網路，紛紛留言指「牠工作太忙了」、「不要吵醒牠」、「很忙的狗生」、「太可愛了」。
Patron是一隻2歲的積羅素爹利犬，而Patron在烏克蘭文是「子彈」之意，是國家緊急服務部門團隊的一員，自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，便在烏克蘭北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)與拆彈小組合作無間，迄今已找出逾200個爆炸物，避免爆炸傷人，拯救無數生命，迅速成為烏克蘭愛國代表性動物。