烏克蘭局勢｜掃雷犬Patron護國有功　獲澤連斯基頒獎章(有片)

烏克蘭知名掃雷犬Patron和其拆彈組拍檔周日(8日)獲得總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)頒發國家服務獎章，以表揚牠自俄羅斯軍事入侵以來，找出逾200枚彈藥，護國有功。適逢到訪的加拿大總理杜魯多亦在場出席頒獎儀式，更因為無零食在身，對Patron露出歉意的笑容。

適逢到訪的加拿大總理杜魯多亦有出席頒獎儀式，更因為無零食在身，對Patron露出歉意的笑容。(AP)

美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，Patron周日(8日)與其領犬員、民防服務署的Myhailo Iliev共同獲得「奉獻服務獎」，由總統澤連斯基在首都基輔親自頒發。澤連斯基在頒獎儀式後發表聲明指，想要表揚為國家人民清理地雷的烏克蘭英雄，這位英雄是出色的小工兵Patron，牠不僅協助清除炸彈以及有地雷威脅的地區，還教導孩子們必要的安全規則。

網上影片顯示，Patron準備領獎之際，突然朝著斜前方的杜魯多吠叫數聲，澤連斯基好奇詢問「你口袋裡有甚麼好吃的嗎？」杜魯多配合地摸一摸外套口袋，作勢去找，當然一無所獲，最後向Patron露出略帶歉意的笑容。

烏克蘭國家緊急服務處(State Emergency Service of Ukraine)在社交平台 Telegram發文表示「雖然杜魯多先生沒有找到Patron最愛的芝士，但牠仍然很開心能見到烏克蘭真正的朋友」。