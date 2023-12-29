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國際
2023-12-29 12:45:04

烏克蘭局勢｜援烏預算未獲國會批准　拜登動用總統撥款權供2.5億美元武器

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烏克蘭局勢｜援烏預算未獲國會批准　拜登動用總統撥款權供2.5億美元武器

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日表示，美國將在2023年最後一項援助計劃中，提供烏克蘭高達2.5億美元（約19.5億港元）的武器和裝備，幫助基輔對抗俄羅斯。

包括防空系統組件及海馬斯彈藥

據《路透社》等外媒報道，這項一籃子軍援計劃，包含防空彈藥、其他防空系統組件、高機動火砲火箭系統（海馬斯）彈藥、155毫米和105毫米火砲彈藥、反裝甲系統以及超過1500萬發彈藥等。這是自2021年8月以來，美國第54次提供軍事裝備給烏克蘭。 

由於拜登政府提出支援以色列、烏克蘭的預算法案在國會卡關。這次援助是以「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）進行的，美國總統有權下令國防部快速交付武器庫存給陷入危機的外國盟友。

已批超過1,100億美元資金援烏

拜登向國會要求再批准對烏克蘭提供610億美元（約4,767億港元）的援助，但遭到眾院的極右派共和黨人拒絕。且由於民主與共和兩黨未能就加強美墨邊境安全問題達成共識，眾議院19日宣布，年底前已無望批准法案。

報道稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國會已批准對烏克蘭提供超過1,100億美元（約8,596億港元）的資金，不過，自從共和黨2023年1月成為眾院多數黨後，美國國會就沒批准過任何援烏資金。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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