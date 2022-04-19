烏克蘭局勢｜搶掠烏民眾AirPod 俄軍洩部署行蹤

俄羅斯攻打烏克蘭，有指俄軍搶掠民眾居所和商舖。首都基輔附近城鎮戈斯托梅利(Hostomel)居民Vitaliy Semenets聲稱，俄軍在其家裡掠走一對蘋果無線耳筒AirPod，洩露了他們的部署行蹤。他使用了蘋果產品追蹤功能Find My，發現俄軍本月從基輔撤走的880公里路線。

「AirPod被半獸人掠走」 Semenets透過網上地圖跟蹤其AirPod的移動路線，顯示俄軍越過烏克蘭與白俄羅斯接壤的邊界，最終抵達白俄第二大城市戈梅利(Gomel)。於上周，那對AirPod抵達了俄羅斯西部接壤烏克蘭邊境的別爾哥羅德市(Belgorod)，俄軍在那裡重整部隊，準備攻打烏克蘭東部頓巴斯地區。Semenets在社交網Instagram貼文更新其AirPod所經之處，他說：「拜科技所賜，我知道我的AirPod現時在哪裡。它們被俄羅斯半獸人從我的戈斯托梅利屋裡掠走。」烏克蘭人以科幻電影《魔戒》的半獸人(orcs)形容入侵俄軍，而失蹤蘋果產品可透過藍牙或它們連接上互聯網，便可用Find My應用程式追蹤。