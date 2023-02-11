烏克蘭局勢︱摩爾多瓦總理請辭　數小時前遭俄羅斯飛彈穿越國境

烏克蘭的鄰國摩爾多瓦，該國政府受到政治及經濟問題的困擾下，總理的Natalia Gavrilita在周五（10日）宣布辭職。而僅在數個小時前，俄羅斯就被指利用該國的空境向烏克蘭發射火箭。

雖然烏克蘭的戰事未有對摩爾多瓦構成直接影響，然而因為通賬、高燃油費用、難民以及俄羅斯持續的威脅下，國家面臨經濟及政治危機。Natalia Gavrilita周五宣布請辭，她表示自己在2021年當選之後，沒想過需要處理由俄羅斯入侵烏克蘭引發的連串危機。

「在貪腐幾乎控制所有機構以及寡頭不敢接觸之時，我接手了政府，並實行反貪、重新發展及親歐洲的方針。」她又批評俄羅斯威脅摩國，原因是該國的天然氣完全依賴俄羅斯的進口：「我們面對能源的勒索，做這種事的人希望我們折服」。

總統提名另一親歐顧問繼任

摩爾多瓦總統Maia Sandu對Natalia Gavrilita表示感謝，指她為國家付出很多，並領導政府面對多項危機。她指：「我們想要穩定、和平以及發展，然而其他人想要戰爭及破產。」Maia Sandu提名同樣親歐洲的前國防顧問Dorin Recean接任總理，但需要國會下周投票通過。

在Natalia Gavrilita辭職前，俄羅斯再以飛彈空襲烏克蘭，當中部份穿越摩爾多瓦國境，而早前摩爾多瓦亦受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭威脅。