烏克蘭局勢｜據報俄軍導彈落入波蘭造成2死　俄方否認攻擊波蘭(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近9個月，俄羅斯周二向烏克蘭發射多支導彈，北約成員國波蘭接壤烏克蘭邊境地區間晚發生爆炸，造成兩人死亡，據報導彈是由俄軍發射，但相關消息未能確定。波蘭總統杜達連同政府高層召開緊急會議；俄羅斯否認攻擊波蘭及烏克蘭邊境。

網上流傳片段，據指導彈波蘭東部村莊普熱翁杜夫(Przewodów)一個地區，地上冒起濃煙。照片亦顯示爆炸造成的彈坑，有至少2架拖拉車翻側。當地距離烏克蘭邊境約10公里。

波蘭提升軍隊戒備狀態

《美聯社》引述美國情報官員指，爆炸是由越境進入波蘭的俄羅斯導彈造成，但白宮、美國國防部及國務院未能證實有關消息。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)指，擊中波蘭的是俄羅斯導彈，並指烏方早已警告俄羅斯的軍事行動並不侷限於烏克蘭。

波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)召開緊急會議商討事件。波蘭政府發言人證實，事件造成2名波蘭公民死亡，當局已提升軍隊戒備狀態。消息指，波蘭已引用《北大西洋公約》第四條，要求與成員國進行緊急磋商。

俄羅斯國防部則否認與事件有關，指有關報道是意圖令局勢升級的挑釁行為。