烏克蘭局勢｜據報美國將向烏提供愛國者防禦系統　最快明日公布

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月，俄軍近月接連以無人機及導彈猛烈轟炸烏克蘭境內多處，尤其能源基礎設施。有傳媒引述多名美國高級官員報道，美國將會向烏克蘭提供愛國者防禦系統(Patriot missile defense system)，協助烏克蘭應付俄軍空襲，目前正待美國總統拜登批准，最快可能明天(15日)宣布。如果成事，將是2月俄烏戰事爆發以來，西方提供的最先進地對空導彈系統。

《路透社》(Reuters) 報道， 3名美國高級官員透露，有關安排要獲美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)批准，再由拜登簽署正式落實。官員透露，可能最快星期四公布，國防部跟著會將存放在其他國家的愛國者防空導彈運到烏克蘭，並在德國的基地訓練烏軍士兵使用，培訓將需要幾個月的時間。目前未知烏方將可能獲得的愛國者飛彈防禦系統的版本等詳細訊息。