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國際
2022-09-15 10:21:00

烏克蘭局勢｜收復伊久姆澤連斯基參加升旗儀式　回程遇交通意外受輕傷(有片)

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烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周三(14)到最近收復的東部哈爾科夫州戰略城市伊久姆(Izium)，參加升旗儀式和唱國歌。另外，澤連斯基在返回首都基輔途中遇上交通事故受輕傷，總統發言人指，澤連斯基傷勢並不嚴重。

澤連斯基到收復伊久姆參加升旗儀式，回程遇交通意外受輕傷。(Twitter)

澤連斯基到收復伊久姆參加升旗儀式，回程遇交通意外受輕傷。(Twitter)

烏克蘭副外長說，烏軍在哈爾科夫(Kharkiv)地區的反攻行動中，自本月初以來，已收復約8,500平方公里土地。位於哈爾科夫州的伊久姆是收復的最大城市之一。澤連斯基周三到伊久姆市視察，向為光復被佔領土地而犧牲的軍人默哀致意，並在被破壞的市政府大樓外主持升旗儀式。澤連斯基在社交媒體發表聲明說，烏克蘭的藍黃色國旗已飄揚在脫離佔領的伊久姆，也將飄揚在每一座烏克蘭城市與村莊，烏軍的行動方向只有一個，就是前進並邁向勝利。

總統辦公室發放的照片顯示，澤連斯基出席升旗儀式時與烏軍士兵自拍，並對士兵表達感謝。他說，俄羅斯佔領克里米亞(Crimea)是悲劇，承諾烏軍最終可以收復這個半島。

公布澤連斯基遇意外消息後發放每日講話片段

澤連斯基在返回首都基輔途中遇上交通事故受輕傷網上片段見到意外現場有多輛警車和消防車。

總統發言人表示，澤連斯基乘坐的汽車是與一輛私家車相撞，經醫生檢查後，確定澤連斯基只是受輕傷，傷勢不嚴重；涉事汽車的司機在接受隨同澤連斯基的醫生即場治理後，送院救治。在公布澤連斯基受傷的消息後數分鐘，總統辦公室如常發放澤連斯基的每日講話片段。

澤連斯基在返回首都基輔途中遇上交通事故受輕傷，網上片段見到意外現場有多輛警車和消防車。(Twitter)

澤連斯基在返回首都基輔途中遇上交通事故受輕傷，網上片段見到意外現場有多輛警車和消防車。(Twitter)

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