烏克蘭局勢｜收復伊久姆澤連斯基參加升旗儀式　回程遇交通意外受輕傷(有片)

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周三(14日)到最近收復的東部哈爾科夫州戰略城市伊久姆(Izium)，參加升旗儀式和唱國歌。另外，澤連斯基在返回首都基輔途中遇上交通事故受輕傷，總統發言人指，澤連斯基傷勢並不嚴重。

烏克蘭副外長說，烏軍在哈爾科夫(Kharkiv)地區的反攻行動中，自本月初以來，已收復約8,500平方公里土地。位於哈爾科夫州的伊久姆是收復的最大城市之一。澤連斯基周三到伊久姆市視察，向為光復被佔領土地而犧牲的軍人默哀致意，並在被破壞的市政府大樓外主持升旗儀式。澤連斯基在社交媒體發表聲明說，烏克蘭的藍黃色國旗已飄揚在脫離佔領的伊久姆，也將飄揚在每一座烏克蘭城市與村莊，烏軍的行動方向只有一個，就是前進並邁向勝利。

總統辦公室發放的照片顯示，澤連斯基出席升旗儀式時與烏軍士兵自拍，並對士兵表達感謝。他說，俄羅斯佔領克里米亞(Crimea)是悲劇，承諾烏軍最終可以收復這個半島。