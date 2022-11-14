烏克蘭局勢｜收復赫爾松 民眾開心擁抱烏軍 兩通敵者綁柱示眾(有片)

烏克蘭南部大城市赫爾松結束俄羅斯8個月的佔領，民眾周日連續第三天到市內廣場慶祝，可以見到男女老少見到烏軍興奮地奔向他們，對他們又攬又錫。有人向士兵送上鮮花，並要求他們在烏克蘭國旗和手機殼上，寫上祝福語和簽名，現場一片歡欣。另外，有兩名被指協助俄軍的通敵民眾遭綁在街邊的柱上，憤怒的民眾質問他們。

烏克蘭局勢｜赫爾松居民：烏軍為我們而戰，我們並不孤單。

在上周，赫爾松被恐懼氣氛籠罩，現在充滿歡欣。73歲的Yevhen Teliezhenko說，終於可以拿黃藍色烏克蘭國旗出來，他將國旗插在車子上，與妻子駕車在市內兜圈，國旗隨風飛揚。他又與一班熱情的年輕人，叫前來解放赫爾松的士兵在旗上簽名，「他們為我們而戰，我們並不孤單」。

報道指，俄軍離開前摧毀當地發電設施等基建，市內也設有致命的陷阱。雖然面對無電、無水、網絡接收差，糧食和藥物也短缺，加上冬天寒冷天氣，未來數星期生活並不容易，但民眾仍感到興奮。Teliezhenko的61歲妻子Tetiana Hitina稱，「終於自由了！」赫爾松之前像死城。