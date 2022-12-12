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國際
2022-12-12 13:12:00

烏克蘭局勢｜敖德薩被襲停電礙穀物出口　梅德韋傑夫暗示增產核武(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月，戰事陷入膠著，烏克蘭攻擊俄羅斯控制區，包括克里米亞(Crimea)，烏克蘭南部港口敖德薩(Odesa)遭俄軍攻擊後大停電，影響穀物出口。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，俄羅斯加緊生產大殺傷力武器，對付歐美敵人。

烏克蘭敖德薩被襲停電礙穀物出口，梅德韋傑夫暗示增產核武。(Twitter)

烏克蘭敖德薩被襲停電礙穀物出口，梅德韋傑夫暗示增產核武。(Twitter)

烏克蘭控制的南部港口敖德薩，由於被俄軍以伊朗製的無人機擊毀供電設施，全區有150萬人無電力供應，估計要多日才能修復。烏克蘭與俄羅斯簽署的黑海穀物出口協議中，敖德薩是其中一個可出口穀物的港口，由於停電，要暫停穀物裝卸工作。

俄黑海艦隊基地發生爆炸　俄方稱是開槍演習

美國有線新聞網絡(CNN)報道，2014年被俄羅斯兼併的克里米亞多個地點爆炸，包括俄羅斯黑海艦隊基地塞瓦斯托波爾，據報遇襲的軍營有人傷亡。俄羅斯官員指，塞瓦斯托波爾的爆炸是開槍演習。

梅德韋傑夫稱加緊生產最強殺傷力武器

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交網站指，俄羅斯的敵人不但在烏克蘭，還在歐洲、北美、日本、澳洲、新西蘭，及現代納粹執政的地方。俄羅斯正加緊生產最強力的殺傷武器，包括那些以新原則生產的武器。梅德韋傑夫無說明是甚麼武器，有分析指可能是生產核武。

普京日前再暗示或使用核武。(資料圖片)

普京日前再暗示或使用核武。(資料圖片)

普京日前再暗示或使用核武

自入侵烏克蘭後多次要脅使用核武的俄羅斯總統普京，雖然上月曾稱不會使用核武，但日前再次暗示或會主動使用核武。他在記者會上指，正考慮修改俄軍軍事準則，引入美國「先發制人攻擊」概念，不排除動用核武解除敵方武裝的可能性。

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