烏克蘭局勢｜敖德薩被襲停電礙穀物出口　梅德韋傑夫暗示增產核武(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月，戰事陷入膠著，烏克蘭攻擊俄羅斯控制區，包括克里米亞(Crimea)，烏克蘭南部港口敖德薩(Odesa)遭俄軍攻擊後大停電，影響穀物出口。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，俄羅斯加緊生產大殺傷力武器，對付歐美敵人。

烏克蘭控制的南部港口敖德薩，由於被俄軍以伊朗製的無人機擊毀供電設施，全區有150萬人無電力供應，估計要多日才能修復。烏克蘭與俄羅斯簽署的黑海穀物出口協議中，敖德薩是其中一個可出口穀物的港口，由於停電，要暫停穀物裝卸工作。

A race to restore power in southern Ukraine. Russian ‘kamikaze drone’ strikes plunged the Odesa region into darkness this weekend. 1.5 million people lost power at the peak of the outages. Stabilizing the energy grid could take up to 3 months. We’re on the ground in Odesa. pic.twitter.com/27IxtA3Eg9 — Will Ripley (@willripleyCNN) December 11, 2022

俄黑海艦隊基地發生爆炸 俄方稱是開槍演習 美國有線新聞網絡(CNN)報道，2014年被俄羅斯兼併的克里米亞多個地點爆炸，包括俄羅斯黑海艦隊基地塞瓦斯托波爾，據報遇襲的軍營有人傷亡。俄羅斯官員指，塞瓦斯托波爾的爆炸是開槍演習。

A large number of military barracks in Crimea mysteriously went up in flames moments ago.



Hundreds of Russian soldiers were inside when the fire broke out.



The are reports of many fatalities.pic.twitter.com/PWyrdbDlhk — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2022

梅德韋傑夫稱加緊生產最強殺傷力武器 俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交網站指，俄羅斯的敵人不但在烏克蘭，還在歐洲、北美、日本、澳洲、新西蘭，及現代納粹執政的地方。俄羅斯正加緊生產最強力的殺傷武器，包括那些以新原則生產的武器。梅德韋傑夫無說明是甚麼武器，有分析指可能是生產核武。