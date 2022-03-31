烏克蘭局勢｜敘僱傭兵往前線打仗獲5.4萬元 英情報首長：當炮灰減少俄軍傷亡

俄羅斯出兵烏克蘭未如預期閃電取勝，也損兵折將。為減少俄軍死亡，俄羅斯招募僱傭兵往烏克蘭打仗，並稱在中東已招攬了約1.6萬人。英國廣播公司(BBC)訪問了報名參軍的敘利亞人，稱有兩款合約，分別是上前線打仗有7,000美元(約5.46萬港元)，在後方防守則有3,500美元(約2.73萬港元)。敘利亞飽受內戰之苦，對窮困的民眾來說，前往烏克蘭打仗雖是九死一生，但為了生活別無選擇。英國情報機關GCHQ首長弗萊明(Jeremy Fleming)今早在澳洲國立大學演說時稱，外國僱傭兵包括僱傭兵組織Wagner Group前往敘利亞將影響烏克蘭戰爭結局，他們當中很多人將被用作「炮灰」(cannon fodder)，以減少俄軍死亡人數。

80%敘利亞人為生活往烏克蘭 敘利亞社交網頻道的招募帖文顯示，即使有危險，但仍有很多人表示有興趣。在BBC訪問中，受訪者稱，有很多人願意往烏克蘭打仗，他身邊最少200人報名前往，當中80%的人都是為了生活報名從軍。報道指，烏克蘭稱俄羅斯在敘利亞開設了14個招募中心，如在大馬士革、阿勒和拉卡。BBC又接觸了其中一名報名者，他指今次烏克蘭戰事的招募完全像前往利比亞打仗一樣，有代表處設在各地，「你報名後可以改變主意，無人逼你去」。

「九成機會戰死仍要去」 敘利亞內戰打擊當地經濟，民眾現時面對物格飆升；烏克蘭是中東主要糧食供應地，俄烏戰事令油價和食物等所有東西變得更貴。在敘利亞內戰中，俄羅斯支持敘利亞政權，俄傳媒稱敘利亞士兵想向俄國「報恩」。俄國攻打烏初時，土耳其已有報道指敘利亞僱佣兵經亞美尼亞進入俄羅斯，BBC也追蹤到運載僱佣兵的航班。俄羅斯看中了貧窮的敘利亞人需要錢開飯，有錢能使鬼推磨，招攬他們去打仗。受訪者表示，家人都不想他去，去烏克蘭的人有九成機會戰死。