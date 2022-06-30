烏克蘭局勢｜敘利亞承認烏東兩州獨立地位　澤連斯基宣布斷交

俄羅斯於2月21日宣布承認烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)及頓涅茨克(Donetsk) 的獨立地位，3天後入侵烏克蘭，早前兩個地區大部分領土落入俄羅斯手中，敘利亞周四29日跟進宣布承認盧甘斯克及頓涅茨克獨立地位，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)隨即宣布與敘利亞斷交。
《美聯社》(AP)及《路透社》(Reuters)報道，敘利亞總統巴沙爾(Bashar Assad)早前與烏東該兩個地區的代表會面後，大馬士革方面決定承認「盧甘斯克人民共和國」及「頓涅茨克人民共和國」獨立和建立外交關係，亦是俄羅斯以外首個作出這個決定的國家。
澤連斯基：對敘利亞制裁壓力「將更大」
澤連斯基其後在通訊軟體Telegram上載影片宣布「烏克蘭與敘利亞間不會再有關係」，並指對敘利亞施加的制裁壓力「將更大」。
敘利亞自爆發內戰以來，巴沙爾一直獲俄羅斯支持。這並非敘利亞政府首度支持俄國承認分離主義的州獨立。2018年敘利亞承認前身為蘇聯加盟國格魯吉亞的南奧賽提亞(South Ossetia)和阿布哈茲(Abkhazia)獨立，導致格魯吉亞斷交。格魯吉亞1991年從蘇聯獨立，阿布哈茲和南奧賽提亞獲國際承認為格魯吉亞一部分，只有俄羅斯和少數其他國家承認兩地獨立。