烏克蘭局勢｜敘利亞承認烏東兩州獨立地位　澤連斯基宣布斷交

俄羅斯於2月21日宣布承認烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)及頓涅茨克(Donetsk) 的獨立地位，3天後入侵烏克蘭，早前兩個地區大部分領土落入俄羅斯手中，敘利亞周四29日跟進宣布承認盧甘斯克及頓涅茨克獨立地位，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)隨即宣布與敘利亞斷交。

《美聯社》(AP)及《路透社》(Reuters)報道，敘利亞總統巴沙爾(Bashar Assad)早前與烏東該兩個地區的代表會面後，大馬士革方面決定承認「盧甘斯克人民共和國」及「頓涅茨克人民共和國」獨立和建立外交關係，亦是俄羅斯以外首個作出這個決定的國家。