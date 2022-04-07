烏克蘭局勢｜教宗方濟各譴責布查暴行　籲停止戰爭

烏克蘭城鎮布查(Bucha)平民被殺害的圖像震驚國際，教宗方濟各(Pope Francis)譴責事件，形容是可怕的暴行，呼籲停止戰爭，不要遺忘烏克蘭人民。他又感慨在當前的俄烏戰爭中，目睹國際組織的無能為力。

綜合報道，方濟各在梵蒂岡主持每周公眾接見活動，活動上有烏克蘭的支持者手持烏克蘭國旗出席。方濟各發言時表示，近日有關烏克蘭戰事的消息，不但沒有帶來慰藉和希望，反而讓我們看到新的暴行。他表示，殘酷的行為愈來愈可怕，布查鎮大屠殺針對平民及手無寸鐵的婦孺。

活動期間，方濟各舉起來面烏克蘭國旗指：「這面旗來自戰場，來自殉難的城市，布查」，他呼籲停止這場戰爭，「停止播下死亡和毀滅的種子」，之後大家靜默禱告片刻。方濟各又邀請場內幾名於意大利的烏克蘭兒童難民上台，他指：「這些孩子不得不逃離，來到了一個陌生的地方。這是戰爭的結果之一。」教宗呼籲不要遺忘烏克蘭人民。